El empujón necesario

Logró el Real Zaragoza ante el Tenerife su primera victoria tras la llegada de Víctor Fernández y, sobre todo, consiguió con ese botín en el tercer duelo en el retorno del entrenador y leyenda toneladas de tranquilidad y de oxígeno, porque la sensación de peligro iba en aumento con el paso de las jornadas y con el equipo atascado y bloqueado, como así lo dejó Julio Velázquez. El paso ahora es lograr dar continuidad a ese triunfo con otro a domicilio, rompiendo en el Ciutat de València y ante el Levante este sábado (18.30 horas) con seis meses sin ganar fuera de casa, con 12 citas de forastero sin ser capaz este irregular y mediocre Zaragoza de levantar el triunfo. No es una cita vital para el único objetivo de la permanencia, los 50 puntos, porque el colchón de ocho con la amenaza es tranquilizador, pero la idea es lograr la tranquilidad absoluta cuanto antes y eso pasa por asaltar si es posible el feudo granota.

A la Liga le quedan nueve jornadas, una recta final en la que el Zaragoza solo tiene que terminar de regatear el peligro del descenso al que su horrible devenir tras el gran inicio le ha llevado. Cuanto antes pise el suelo de esa discreta meta, antes podrá comenzar a trabajar de pleno en el futuro proyecto, que muchas cosas hay que decidir y la llegada de Víctor también implica un claro cambio, con su presencia en el banquillo o con otras atribuciones en la próxima temporada, en la configuración de la plantilla y en la filosofía del proyecto. Así, volver a ganar a domicilio, situarse ya en 44 puntos sería dar un paso en la práctica definitivo porque no parece que la permanencia vaya a exigir en este curso esos 50, aunque ahí esté la frontera a alcanzar. Con todo, esa renta con el descenso y la dificultad del escenario invitarían a ver bien hasta un punto llegado el caso, aunque ya se sabe que con el técnico actual la apuesta siempre es clara por la victoria.

La posibilidad de Liso

Ante el Tenerife Víctor se atrevió con un 4-4-2 con dos puntas, juntando a Azón con Bakis, y su Zaragoza, más valiente desde su llegada que el de Velázquez, tuvo dos buenos arranques de periodo, con muchas ocasiones y con una capacidad ofensiva que apenas se recordaba en este curso. Sin embargo, también concedió en demasía, con errores graves que pudieron dar mucha vida al rival y con la sensación de que el equipo por momentos, se partía entre su ataque y su defensa. Así, aunque la idea invite a dar continuidad a la apuesta y a los nombres, repitiendo once, no es descartable que el técnico retoque ese dibujo, quizá con la entrada de Adrián Liso en la banda para quitar uno de los puntas, Bakis en principio, tras el buen partido de Azón en su retorno al once. El resto del equipo, Mouriño de lateral derecho incluido, apunta a ser el mismo.

Tiene clara la idea Víctor y sobre todo que el Zaragoza debe ser vertical y hacer daño arriba, aunque el rival, como pasó ante el Tenerife, le quite la posesión. Por ahí pasará la apuesta en el Ciutat, donde es previsible la iniciativa local ya que el Levante, que tiene ahora dos citas seguidas en casa, se juega no perder el tren del playoff, que tiene a cuatro puntos, mientras los zaragocistas andan de ese objetivo ya demasiado lejos, a 11. El Levante, con 30 de 48 en su feudo, no ha logrado ser todo lo fuerte que deseaba de local, pero solo ha perdido dos partidos, ante el Racing de Santander y el Espanyol.

Felipe Miñambres: "El Zaragoza ha ganado solidez" El entrenador del Levante aseguró que afronta el partido ante el Real Zaragoza con la sensación de que no es una final pero sí de que un triunfo les permitiría tener "una vida extra" en la pelea por ascender a Primera. "Puedes ganar los cuatro o cinco últimos partidos (de Liga), pero prefiero ganar estos cuatro siguientes y después veremos lo que pasa. No puedo negar la importancia del partido, pero he tenido la sensación en cada partido que no era una final pero sí que era seguir dándonos una vida extra para llegar donde queremos estar", dijo Felipe. Sobre el Real Zaragoza, Felipe comentó que con la llegada de Víctor Fernández "ha ganado solidez" y destacó la calidad de su plantilla. "Se metieron arriba, tienen buenos jugadores y preveo un partido difícil en el que tenemos que hacer muchas cosas bien", manifestó.

El conjunto granota rozó el ascenso, del que se quedó a segundos en la promoción ante el Alavés del año pasado, después de bajar en 2022, pero en esta temporada, con muchas más estrecheces salariales, ha dibujado un patrón más irregular, sin que Calleja lograra asentarlo en la zona alta para que el director deportivo y ahora técnico Felipe Miñambres, con dos victorias en 6 partidos y nueve puntos de 18, tampoco le haya propulsado a los puestos nobles, aunque tiene margen para hacerlo y , sobre todo, muchos jugadores interesantes, como Fabrício, de destacada actuación antes de lesionarse en La Romareda, Lozano, Brugué, Oriol Rey, Iván Romero, Cantero o Bouldini, además del exzaragocista Álex Muñoz, este curso más central que lateral zurdo.

Miñambres también cuenta con Bouldini, Giorgi y Buba, recuperados completamente de algunas molestias. Mientras, Postigo, por una sobrecarga, Blesa, por decisión técnica, y Óscar Clemente, con un esguince de tobillo, se quedaron fuera. Pese a que el Levante lleva cinco partidos sin perder y dio una buena imagen en Valladolid en la última jornada, Felipe podría introducir algún cambio en el equipo, con la vuelta de Carlos Álvarez, que no será titular, y Giorgi, que sí puede serlo, para reforzar la medular granota. No es un enemigo sencillo para este Zaragoza de tan discreta trayectoria a domicilio, donde pierde pocas veces, solo 5 en todo el curso, pero al que le cuesta un mundo ganar cuando coge la maleta de forastero. Bueno, un mundo a lo mejor no, pero sí ya 12 citas, y otra de Copa, una trayectoria a la que quiere poner fin para dar un empujón muy necesario a su mediocre objetivo.

Alineaciones probables

Levante UD: Andrés Fernández; Andrés García, Dela, Maras, Álex Muñoz, Giorgi, Pablo Martínez, Lozano, Brugué, Rober Ibáñez y Fabrício.

Real Zaragoza: Edgar Badía; Mouriño, Francés, Jair, Lecoeuche; Germán Valera, Toni Moya, Marc Aguado, Maikel Mesa; Iván Azón y Bakis.

Árbitro: Guzmán Mansilla (Colegio andaluz)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 18:30. Movistar y LaLiga Hypermotion TV