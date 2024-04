Una defensa por reconstruir

El Real Zaragoza va a sufrir cambios importantes en su plantilla, lógicamente en el ataque, pero también en una defensa que, aunque de forma irregular y con altibajos, ha funcionado de forma aceptable en esta temporada, con solo 32 goles encajados en 34 jornadas, y que en particular ha tenido en el eje una de las zonas más fuertes del equipo. En total, la zaga apunta a vivir unos cinco cambios en este verano, con dos centrales, dos laterales derechos y, posiblemente, uno izquierdo como opciones a buscar en este verano.

La previsión habla de que al menos el Zaragoza tendrá que firmar a dos centrales, porque las posibilidades de que Mouriño, ahora lateral, siga son nulas en la práctica y también parece bastante factible la salida de Francés en este verano. En el caso del central uruguayo, cedido por el Atlético de Madrid y que tuvo un protagonismo irregular con Escribá para hacerse fijo en el eje con Velázquez y en el lateral diestro con Víctor, el plan del club colchonero es que vuelva en verano y que intente convencer al Cholo Simeone o buscarle una cesión en Primera.

El Sporting de Braga, club donde Jorge Mendes tiene mucha presencia y ya se conoce la cercanía del poderoso agente luso con Miguel Ángel Gil Marín (su excolaborador en España, Carlos Bucero, es ya el director de Fútbol en el club colchonero), podría ser un posible destino para Mouriño, aunque es mucho más factible que, si vuelve a salir del Atlético, que pagó 2,7 millones al Racing de Montevideo la temporada pasada, su sitio esté en la élite española, porque el escenario de otro préstamo en Segunda no se contempla.

Fran Gámez, en un entrenamiento. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Con Francés la situación previa habla de solo un año más de contrato, de la obligación de afrontar una renovación que no es nada sencilla y de un traspaso, porque va a tener ofertas de Primera, que apunta a la solución final en un verano en el que disputará los Juegos tras ser fijo en la sub-21 en la fase de clasificación del Europeo. Tiene una cláusula en Segunda el canterano de 12 milloness (de 25 en Primera), pero con un año solo más de contrato esa salida se daría por una cantidad bastante más baja. Además, Lluís López, que ya tuvo algunas ofertas del extranjero en el mercado de enero y que no contempló en ningún momento, también podría salir, teniendo contrato hasta 2025, la misma duración de Jair, segundo capitán, aunque este tiene un año más en función de rendimiento, por partidos en la 24-25, y ahora, tras la llegada de Víctor, ha vuelto a ser indiscutible, por lo que todo apunta a su permanencia en el equipo. Así, Cordero ha trabajado ya en los últimos tiempos opciones en el eje, una de ellas Pablo Insua (Sporting).

Zedadka llegó en el mercado de enero desde el Lille. / ANDREEA VORNICU

Los casos de Luna y Borge

En el lateral derecho no se le ha ofrecido la renovación, ni verbal ni por escrito, a Fran Gámez y sin ser titular para Víctor, todavía menos, por lo que el destino del valenciano está en otro equipo de la categoría de plata. Zedadka ha desaparecido con el técnico zaragozano tras llegar cedido en el último día del mercado de enero y sin opción desde el Lille galo. Suma cuatro partidos en el once y otro desde el banquillo, pero todos con Velázquez, ya que con Víctor no ha tenido ni un minuto. Su destino, pues, pasa por el regreso a su club de origen.

Cedido desde enero está Marcos Luna en el Real Unión, donde está acumulando minutos en un equipo que vive una temporada complicada y que lucha por eludir el descenso. Se guardó una opción voluntaria por una cantidad asumible en ese escenario (pertenece al grupo en el que está el Aston Villa de Emery). Así, parece más probable que Luna no tenga sitio la próxima temporada en el Zaragoza y con Borge hay que ver su recuperación de la grave lesión de rodilla, de la que fue operado a mediados de marzo, por lo que no volverá a jugar hasta octubre. Así, en el carril diestro el club trabaja, con posibilidades en estudio y otras más desarrollandas, en dos laterales.

Lecoeuche realiza una carrera en una sesión. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En el costado zurdo, Nieto volverá tras su lesión y es fijo. Lecoeuche, con contrato hasta 2025 y un año más opcional para el club, ha tenido un rendimiento irregular en este curso, con varias lesiones en el camino, y no es para nada descartable su salida en verano para buscar un refuerzo en ese lateral en el que Cordero trabajó desde la lesión de Nieto (Tasende, Chavarría y Salinas, por ejemplo) y que no llegó en enero.

