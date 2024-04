Víctor, el único testigo de la tragedia

Han pasado menos de cuatro años pero es todo un mundo para un Real Zaragoza que, durante este tiempo, no ha hecho sino cambiarlo todo para no cambiar nada. Aquel 16 de agosto de 2020, el equipo aragonés, también con Víctor Fernández en el banquillo, sufría uno de los mayores disgustos de la historia reciente tras ser eliminado por el Elche en la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División en una Romareda vacía como consecuencia de la maldita pandemia. Aunque el desastre, en realidad, se veía venir habida cuenta del progresivo declive de un Zaragoza que nunca fue el mismo después de que el virus lo parara todo.

Aquel equipo lanzado hacia el ansiado retorno a la máxima categoría antes de que el balón dejara de rodar derivó en otro completamente distinto tras el parón de tres meses, lo que le costó la temporada. «Fue devastador, me aniquiló totalmente como entrenador y persona, me dejó vacío de energía e inmerso en una soledad infinita de dolor y tristeza por no alcanzar el objetivo. No sabía si quería entrenar otra vez y no tenía como objetivo inmediato volver al Zaragoza, pero aquí estoy», admitió el entrenador zaragocista en su presentación.

Desde entonces, apenas queda nadie. De hecho, Víctor será el único que se volverá a ver las caras con su último verdugo de entre todos los zaragocistas que estarán el domingo en el césped o en el banquillo. Porque de la plantilla solo quedan tres testigos de aquella tragedia (Cristian Álvarez, Nieto y Guti) y únicamente el meta argentino tiene alguna opción de figurar en la convocatoria de cara el duelo ante la escuadra ilicitana.

Y es que el actual Zaragoza es radicalmente distinto al de entonces. En apenas cuatro años, la plantilla ha estado sometida a continuos cambios provocados por fichajes masivos y profundas remodelaciones que no han dado el resultado esperado, como queda patente tras la última reestructuración acometida el pasado verano por el director deportivo Juan Carlos Cordero, autor de diez fichajes en verano.

El once

Aquella fatídica tarde de agosto, el Zaragoza formó de inicio con Cristian bajo palos, escudado por Vigaray, Guitián, El Yamiq y Nieto en defensa y un centro del campo integrado por Eguaras, Guti, Álex Blanco y Burgui, con Kagawa y Linares en vanguardia. De todos ellos, solo el portero y los dos canteranos siguen ahora en el club, si bien el mediocentro volvió en enero cedido desde el Elche y solo pudo disputar 40 minutos antes de caer gravemente lesionado en su primer partido.

Tampoco queda nadie de los que entonces fueron suplentes. Ratón, Dani Torres, Soro, Pereira, Ros, Baselga, Zapater, Delmás, Atienza, Nick, Clemente y el portero Juan Carlos Azón se fueron marchando y solo Baselga continúa formando parte del Zaragoza, con el que renovó hasta 2025 antes de recalar cedido el pasado verano en el Sabadell.

Así que, más allá de Víctor Fernández o Mikel Insausti, entrenador de porteros, el delegado Alberto Belsué o el propio Víctor, apenas habrá testigos de aquel drama. En el Elche, en cambio, permanecen el portero San Román y los veteranos Josan y Fidel. Los dos últimos, además, fueron titulares en aquel partido que el Elche decidió al final (0-1) con un postrero gol de Nino que decidía la eliminatoria tras el empate sin goles en el Martínez Valero.

En aquel equipo que, con Pacheta en el banquillo, acabaría ascendiendo a Primera División, el portero era el ahora zaragocista Edgar Badía, que el domingo se medirá al equipo al que todavía pertenece (tiene un año más de contrato con la entidad alicantina), ya que en el acuerdo de su cesión al Zaragoza no incluyó la denominada cláusula del miedo.

Suscríbete para seguir leyendo