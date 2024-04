Grau: "El cambio de entrenador nos ha venido bien"

No está entre los personajes principales de una temporada en la que casi nunca ha sido actor principal, pero Jaume Grau asume el rol secundario que también le ha asignado Víctor Fernández con el que, asegura, las cosas han ido a mejor. “El cambio nos ha venido bien. El equipo está ilusionado, más suelto y quiere tirar hacia delante y estar metido hasta el último minuto”, afirma el mediocentro, que tiene claro que, a pesar de que los resultados no acaban de llegar, “el equipo se está viendo fortalecido”.

Por eso, todavía perdura el sabor “agridulce” de la inmerecida derrota frente al Levante, pero no hay tiempo para lamentos. Grau tiene claro que el camino a seguir es el adecuado y confía en que se traduzca en una victoria el domingo ante el Elche. “Las sensaciones en Valencia fueron muy buenas. El equipo dio la cara pero el resultado no fue el deseado, aunque creo que nos refuerza de cara a saber que estamos haciendo bien las cosas”. Por eso, el clima en el vestuario está presidido por la “ilusión” y las cuentas se centran exclusivamente en el próximo duelo. “Nos centramos en lo que depende de nosotros y lo que hagan los demás nos importa menos. No hay que perder energía en hacer cuentas sino centrarnos en el día a día y estar lo mejor posible para darlo todo cada fin de semana”.

En su caso, la suplencia no es un problema excesivo. “Estoy para ayudar en lo que haga falta participe más o menos. Eso no quita para dar lo mejor de ti y estar preparado. Víctor me ha dicho que está satisfecho y que trabajo bien y eso te refuerza y satisface”, subraya.