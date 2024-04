Miramón: "Si el Real Zaragoza me llama, esa opción tendría más puntos que otras"

Llega el Leganés líder al partido contra el Real Zaragoza, aunque le está costando sumar victorias en las últimas semanas, suma cuatro empates seguidos. ¿Qué partido espera en Butarque?

Muy complicado, ellos vienen de una victoria en el derbi que es muy importante para ellos y que les habrá relanzado a todos los niveles y nosotros no perdemos, pero nos está costando ganar. Jugamos en casa y queremos dar esa victoria a nuestra gente, sabiendo de la dificultad. Nosotros llevamos un año muy buen en general, pero esta temporada la igualdad es mayor aún que en otras, los de abajo aprietan, por arriba hay muchos en la pelea. Está todo en un puño y eso es muy bonito, porque hace muy vistosa la Segunda.

En este punto, tras 36 jornadas, todo lo que no sea ascenso directo será un varapalo para el Leganés.

Puede verse desde fuera así, que sea esa la sensación de una decepción, pero viéndolo con más perspectiva no creo que sea así, por cómo se planteaba la temporada, con el objetivo de la salvación y rondar el playoff para ver si podíamos engancharnos. Éramos conscientes de los proyectos gordos que había, por lo que estar donde estamos es superpositivo y así lo valoramos. Sería un sueño subir y en eso estamos, pero si solo hacemos playoff ese sueño se mantendrá. La idea ahora es ascender y da igual cómo sea. Además, hay clubs poderosos que están muy lejos de ascender, que no pueden optar ya casi a eso.

Ascendió ya en ese club en la 15-16, ¿qué supondría para usted subir de nuevo con el Leganés?

Cuando llegué de nuevo aquí ya lo dije, que quería volver a hacer historia con el Leganés, hacer cosas importantes y estamos en ello. Si conseguimos ese ascenso este club será el más importante de mi carrera. Si se da, será otro año espectacular.

Antes hablaba de proyectos gordos que se han caído. El Zaragoza con el cuarto límite salarial es un buen ejemplo...

Me ha sorprendido lo que ha vivido, claro. Con los fichajes que había hecho se veía un proyecto muy chulo para al menos mirar como nosotros, intentar rondar la zona alta y engancharse al final. Eso, como mínimo, y creo que el Zaragoza tiene plantilla para eso de sobra, pero se le ha dado un año que no ha acompañado en absoluto. No debería estar abajo, pero lo está y creo que va a estar hasta el final por esas zonas y la verdad es que es una pena.

"Hubo momentos clave en los que pudieron sacar la cabeza o remontar. Todos tenemos en un año tan largo pequeños baches, pero los suyos han sido más largos y les ha costado reponerse"

Usted es zaragozano y zaragocista de cuna, por lo que sigue con atención al equipo. Si tuviera que explicar esta temporada, ¿dónde situaría la clave?

No estoy dentro y eso en todo caso te da una visión más limitada. Al principio, cuando iba a Zaragoza o hablaba con mi gente de allí, se notaba esa ilusión, los buenos jugadores, el gran inicio... Hubo momentos clave en los que pudieron sacar la cabeza o remontar. Todos tenemos en un año tan largo pequeños baches, pero los suyos han sido más largos y les ha costado reponerse. Estuvieron mucho tiempo sin ganar y eso afecta mucho, además de que tener tres entrenadores en un año es muy mal síntoma, es un reflejo y una consecuencia de que no están bien.

¿Tiene la sensación de que la victoria en el derbi salva virtualmente el Zaragoza o aún debe remar?

Debe remar un poquito más, porque los de abajo están apretando y tiene pinta de que van a sumar muchos puntos, que la permanencia va a estar cara. Tiene que hacer aún un pequeño esfuerzo, aunque es obvio que el empujón anímico, ese punch, que ha supuesto el derbi les va a venir muy bien.

¿En algún momento de esta temporada llegó a temer por que pudiera bajar?

Nunca he visualizado o he tenido la sensación de que fuera el Zaragoza uno de los que bajaran, ni cuando peor racha llevaba, pero todos sabemos cómo son las temporadas y lo que se pueden enquistar si prolongas una mala racha. Tiene que conseguir aún alguna victoria, pero siempre ha tenido esa buena plantilla para sacar ese objetivo y nunca he temido por ese descenso.

Hablar de peligro de descenso cuando el Zaragoza lleva 11 años en Segunda. ¿Quién lo iba a decir?

Ojalá cuanto antes esté en Primera, es lo que deseamos todos, porque ya vale para un club como este llevar tanto tiempo fuera de sitio, pero es que la Segunda es durísima. Por historia no debería estar ahí, pero lo que marca en el fútbol es el presente, tener un proyecto sólido porque los demás también quieren subir y hacen las cosas bien, además de contar con más posibilidades económicas que el Zaragoza en algunos casos. La historia no juega en ese aspecto sino que lo hacen los proyectos.

"Víctor ya no tiene que demostrar nada en el fútbol, ha sido muy grande ya, con un currículum impresionante, es un entrenador que gusta y que convence a la afición. Y se ha demostrado en estos partidos"

Cuando usted estaba en la cantera del Zaragoza Víctor vivía ya su segunda etapa en el club, entre 2006 y 2008. ¿Qué le parece su retorno?

Todos los zaragocistas sabemos lo que significa Víctor, supone un refuerzo claro de la ilusión, todo el mundo sabe lo que da por el Zaragoza, sus ideas futbolísticas... Él ya no tiene que demostrar nada en el fútbol, ha sido muy grande ya, con un currículum impresionante, es un entrenador que gusta y que convence a la afición. Y se ha demostrado en estos partidos, sus equipos ya saben cómo juegan, la propuesta ofensiva que poseen y que de actitud e ilusión tampoco van a fallar.

Usted es canterano del Zaragoza y ahora en el club están Francés, Francho, Marc Aguado, Azón, Nieto, acaba de subir Liso. Es un orgullo, ¿no?

Por supuesto, el Zaragoza siempre ha sacado grandes jugadores y así va a seguir siendo. Ahora están teniendo más oportunidades para demostrar que son muy buenos, eso es lo importante, y lo van a seguir enseñando, también triunfando si se van fuera. Si el club sigue con esa política de cantera será mucho mejor, de eso no tengo duda.

Cuando usted se fue desde el filial al Atlético de Madrid también era más difícil dar ese salto.

Era otro momento, sencillamente eso, había otra idea con la cantera y yo también era otro tipo de jugador, quizá tampoco valía para subir al primer equipo. Escogí ese camino y fue el que llevé, del que estoy supercontento. No sabría decir ni me atrevo a hacerlo si ahora es más fácil dar ese salto.

Esa espina de jugar en el Zaragoza sigue ahí...

Sí, siempre quedará esa espinita. En el Leganés estoy muy bien, muy valorado, ojalá pudiera seguir y a ver si se puede dar, pero al Real Zaragoza siempre lo llevó presente.

"No quiero hablar mucho del futuro, porque deseo centrarme en el presente, conseguir subir, que es lo más importante, y el mañana no me asusta, me da igual lo que se dé y si no sigo lo aceptaré y continuaré mi carrera en otro sitio"

Acaba en junio, tiene 34 años y no piensa colgar las botas. ¿Por dónde pasa su futuro?

De momento me veo dando guerra, tirando aún más tiros. Hay que hablar al final de temporada con el Leganés, ver lo que sucede en la realidad del equipo, si sube o no, aunque no sé si en un escenario en Primera es más factible. No quiero hablar mucho de eso, porque deseo centrarme en el presente, conseguir subir, que es lo más importante, y el mañana no me asusta, me da igual lo que se dé; si no sigo lo aceptaré y continuaré mi carrera en otro sitio.

Si llega la llamada del Zaragoza...

Primero tiene que pasar eso, que llame. Después, es obvio que sería una opción muy importante para valorar, claro que sí. Tendría más puntos que otras, aunque de momento es eso, solo una hipótesis.

En los últimos dos meses ha jugado poco, aunque volvió a hacerlo contra el Tenerife.

He estado en un proceso de recuperación de unas molestias y queríamos ir con cuidado en minutaje y cargas. Esta temporada he aportado cuando he podido estar disponible, pero si la comparo con las anteriores es una de las malas para mí, porque estoy acostumbrado a jugar casi todo en el equipo donde voy y se hace duro cuando no puedes participar en el verde, aunque siempre intento ayudar desde otra faceta. Al final, el equipo está por encima de todo y aquí hay que remar desde todos los sitios para ese objetivo de ascender en el que ya al ser primeros a estas alturas no hay nada que perder, solo soñar y ser valientes por la ambición de querer lograrlo porque desde el club no se nos ha trasladado la presión y la necesidad de conseguirlo.

Suscríbete para seguir leyendo