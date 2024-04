Pablo Cortés: "Debutar es un sueño, estoy superfeliz"

Lo advirtió Víctor Fernández antes del partido: "Pablo Cortés acaba de salir de una lesión, me gusta muchísimo y tengo ganas de verlo". Y no esperó mucho el entrenador del Real Zaragoza para dar una oportunidad al talentoso mediapunta, que acumulaba pretemporadas en Pinatar con el equipo, con JIM o Escribá, al que el entrenador valenciano le citó en la primera jornada, sin hacerlo debutar y que también viajó a Villarreal ya con Velázquez. Su estreno llegó, por fin, en los últimos instantes en Butarque, donde salió en el 89 para ocupar todo el carril diestro en el descuento buscando un empate que llegó: "Estoy superfeliz, debutar en el primer equipo tras 10 años en la cantera es un sueño por el que llevo luchando mucho tiempo", aseguró el zaragozano en declaraciones a Aragón Radio tras el partido.

Y es que Pablo Cortés se lesionó con una rotura muscular importante ante el Bilbao Athletic el 25 de febrero tras volver sin jugar el día anterior en La Cerámica, donde Velázquez le hizo viajar para solo ocupar banquillo, apenas descansó y cayó lesionado en la mañana siguiente con el Deportivo Aragón. "La lesión me llegó en muy mal momento, porque estaba con muy buen nivel y ritmo, entrenando también con el primer equipo. Ahora, estoy 100 % recuperado, creo que esta semana le he demostrado al míster lo que llevo dentro y he intentado hacerlo lo mejor posible", sentenció.

"Eran unos últimos minutos frenéticos y me dijo que tuviera calma y que pidiera la pelota, dándome toda la banda, estoy agradecido por la oportunidad y quiero seguir trabajando para ayudar más al equipo"

Cortés, que puede jugar tanto en la mediapunta, su posición natural, como caído en banda, suma tres goles y dos asistencias con el Aragón que dirige Emilio Larraz, con el que este domingo estará a disposición en el choque ante el Barakaldo, y ya había vuelto a jugar en el filial cuando esta semana le llamó a filas Víctor Fernández, que le dio a las primeras de cambio la oportunidad para sustituir a Fran Gámez en el tramo final: "Eran unos últimos minutos frenéticos y me dijo que tuviera calma y que pidiera la pelota, dándome toda la banda, estoy agradecido por la oportunidad y quiero seguir trabajando para ayudar más al equipo", aseveró Cortés, que cumplirá 20 años el 28 de mayo.