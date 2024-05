Ratón: "Esta Copa es lo que más se ve, pero en el Zaragoza también viví momentos maravillosos"

Campeón de la Copa polaca con el Wisla Krakow. Suena bien…

Sin duda, es histórico. Estoy muy contento, mi primer título como profesional, en otro país, en mi primera experiencia fuera de España, ganarla estando en Segunda, algo que en Polonia solo había pasado una vez.... Es además la quinta Copa del club, aunque esta es muy especial por dónde y cómo se encuentra en estos momentos.

Ese club es un histórico que ahora no está en la élite, algo parecido a lo que le sucede al Zaragoza, al que por cierto eliminó en la UEFA en la 2000-01.

Sí, es así. El año pasado fue la primera temporada en Segunda que vivía el equipo, económicamente la entidad no pasa por su mejor momento, pero es un histórico, con mucha afición detrás y con las posibilidades de volver a ser un grande. En eso estamos.

Es casi un equipo español, con nueve jugadores de aquí, entre los que están como exzaragocistas usted y Jesús Alfaro, el entrenador (Albert Rudé) y el director deportivo (Kiko Ramírez). En la final ante el Pogon Szczecin los goles los marcaron Satrústegui y Rodado para remontar...

Y no se olvide de Vulnet Basha, que estuvo en España y en el Zaragoza, por lo que habla perfectamente castellano. La verdad es que en el vestuario estamos unos cuantos y a los que más se nos escucha es a nosotros. Se habla en esta plantilla polaco, inglés y español, pero nosotros dentro del grupo somos los que más nos dejamos oír al ser mayoría y sobre todo porque aquí la gente es muy callada y los españoles siempre hacemos mucho ruido (sonríe).

¿Cómo se ha celebrado el título?

Con una alegría tremenda tras el partido, el viaje desde Varsovia a Cracovia fue corto y este viernes hemos tenido diferentes actos, también hemos ido al ayuntamiento, pero ahora hay que centrarse ya en el partido de Liga (Zaglebie) y es decisivo en nuestra lucha por el playoff.

"He jugado en 27 partidos de Liga y en otros dos de Copa, los dos anteriores a la final, pero el entrenador decidió que no lo hiciera esta vez. No pasa nada, hemos sido campeones y ya está. Ganando todo se acepta mejor"

No jugó en la final y lo previsto era que lo hiciera.

Bueno, es lo que hay. He jugado en 27 partidos de Liga y en otros dos de Copa, los dos anteriores a la final, pero el entrenador decidió que no lo hiciera esta vez. No pasa nada, hemos sido campeones y ya está. Ganando todo se acepta mejor.

Ha renovado un año más por partidos disputados además.

Sí, mi futuro la próxima temporada pasa por aquí, estoy contento en el club y en la ciudad, mi familia también, así que seguiremos peleando un año más aquí.

Esa Copa le da la posibilidad de jugar la previa de la Europa League…

Bueno, será magnífico hacerlo y clasificarnos a la fase de grupos, pero el primer paso es alcanzar ese playoff, estamos quintos y nos quedan cuatro jornadas y queremos acabar de la mejor manera la temporada, con ese retorno. Festejar también un ascenso sería hacer un año redondo, magnífico. Lo importante es meternos y ahí puede pasar de todo, más favoritos que éramos en el Zaragoza contra el Numancia es imposible y caímos, así que lo primero es entrar y después a darlo todo. Subir sería cumplir un gran objetivo y en ello estamos, teniendo en cuenta que alcanzar las metas que uno se propone no siempre es sencillo.

"Esta nueva etapa me ha enseñado muchas cosas, salir de tu zona de confort y enfrentarte a nuevos retos siempre es difícil, pero a la vez bonito y gratificante. He aprendido y crecido"

Decidió tras no renovar en el Zaragoza el verano pasado marcharse al Wisla tras 8 años en el club, siete de ellos en el primer equipo. ¿Cómo está viviendo ese cambio?

Esta nueva etapa me ha enseñado muchas cosas, salir de tu zona de confort y enfrentarte a nuevos retos siempre es difícil, pero a la vez bonito y gratificante. He aprendido y crecido, además de seguir madurando lo que ya había venido haciendo.

¿Esa salida del Zaragoza debió darse antes?

Antes, en algunos momentos, lo intentamos por las dos partes y no se pudo dar, pero todo llega cuando tiene que llegar ni hace falta irse a extremos que no son necesarios.

¿Esta Copa de su mejor momento como profesional?

Al ser un título es la forma más representativa, la que más se ve, pero también viví momentos en el Zaragoza que no se han reflejado en un título, momentos maravillosos pese a no haber conseguido objetivos allí. Por ejemplo, con La Romareda llena en un partido de Copa contra el Madrid y la ovación tras haber perdido, con los playoffs ante el Numancia, momentos, a veces jodidos, que también marcan la vida de uno y en el Zaragoza viví muchos.

¿Qué significa el Zaragoza en su carrera?

Es el club que me ha dado la oportunidad de ser deportista profesional, siempre le estaré agradecido y, lo reconozco abiertamente, soy un zaragocista más. Los caminos que llevas te conducen a un final y en esta Copa han ayudado el Zaragoza, el Villanovense, el Algeciras, el Montañeros, el Deportivo, el Valencia… Todos han ayudado y son partícipes de esto.

"Víctor transmite sobre todo ilusión y es una buena noticia su vuelta, ya veremos qué decide hacer la temporada que viene, que creo que va a ser más cosa de él que del resto, si sigue y cómo"

¿Cómo ha vivido desde la distancia la temporada del equipo? Un año muy difícil..

Lo he pasado como un zaragocista más desde la distancia, pero con el cierto privilegio de poder preguntar en el vestuario, de mantenerme informado de primera mano. Lo he visto un poco desde dentro también, sufriendo como todos, claro está.

El equipo empezó la temporada como líder y con 15 puntos en 5 jornadas. Cualquiera se imaginaba todo lo de después.

Es que el fútbol también es esto y sé lo que es el Zaragoza, la exigencia y la necesidad de volver a Primera que hay. En la sexta jornada no vas a ascender, igual que en la decimoctava no estás descendido. El fútbol hay que madurarlo, tener paciencia y tranquilidad.

Ese año tan difícil ha llevado al regreso de Víctor, al que usted ya tuvo como entrenador durante temporada y media, en la 18-19 y en la 19-20.

Todos sabemos lo que es y lo que representa para el Zaragoza y para el zaragocismo, es una apuesta segura por parte del club por todo lo que implica en un momento tan delicado y para asegurarse esa permanencia. La situación era complicada, pero desde luego que hay plantilla para mucho más que eso. Víctor transmite sobre todo ilusión y es una buena noticia su vuelta, ya veremos qué decide hacer la temporada que viene, que creo que va a ser más cosa de él que del resto, si sigue y cómo.

¿Llegó a temer por el descenso?

El fútbol da muchas vueltas, pero sabía la unidad que había en el vestuario y el nivel que hay. Esa unión siempre ayuda mucho en los momentos complicados, la verdad es que nunca pensé en que podía bajar, aunque eso no quiere decir que no pudiera pasar.

"La portería del Zaragoza no es sencilla, aunque es bonita. Esas redes de La Romareda son muy grandes, únicas, y hay que saber disfrutarlas también. Con Edgar Badía no me sorprende que lo haya hecho tan bien, aunque todos sabemos que si Cristian no hubiera tenido lesiones esa portería del Zaragoza tiene dueño"

¿Y la portería cómo la ha visto? En su lugar en verano llegó Poussin, que no tuvo suerte, Badía en enero, Cristian se lesionó…

Todas las porterías son complicadas y hay en ciertos clubs que pesan un poco más. La del Zaragoza no es una sencilla, aunque es bonita. Esas redes de La Romareda son muy grandes, únicas, y hay que saber disfrutarlas también. Con Edgar todos habíamos visto ya el gran portero que era y lo ha demostrado en muchos años atrás, no me sorprende que lo haya hecho tan bien, aunque todos sabemos que si Cristian no hubiera tenido lesiones esa portería del Zaragoza tiene dueño.

