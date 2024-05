Lluís López sufre un esguince de ligamento lateral interno en la rodilla

Como ya se preveía el domingo, tras ser relevado al descanso, Lluís López entra en la enfermería del Real Zaragoza ya que las pruebas han detectado que sufre "un esguince del ligamento lateral interno de su pierna derecha", según ha hecho oficial el club. El esguince no es fuerte y no es de los ligamentos más preocupantes de la rodilla, por lo que el central podría recuperarse en unas tres semanas o incluso menos en función de la molestia y si juega infiltrado. Así, no está descartado para el tramo final de Liga, aunque lo previsible es que llegue a la última jornada o como mucho a la penúltima.

La ausencia de Lluís, ahora titular con Víctor, es más problemática porque además de en el eje de la zaga también suponía una opción en la medular ante el cúmulo de lesionados en esa zona (Francho, Guti y Aguado están fuera. El jugador se lesionó en un mal giro en una de las últimas jugadas de la primera parte y Víctor confirmó que sufría un problema de rodilla, "una torsión o un esguince leve". Al final, el diagnóstico es el peor de lo esperado y el futbolista es baja segura para Oviedo y también para el partido en casa ante el Racing de Ferrol. En este tipo de lesiones lo peor es el dolor en el desplazamiento en largo de balón, pero si juega infiltrado puede reducir el tiempo de baja, que en un esguince normal están en torno a las tres semanas o un mes. El defensa catalán era de los pocos que no se habían lesionado en esta temporada.

La larga enfermería

Para Oviedo, Víctor Fernández recupera a Lecoeuche, tras la lesión en el aductor en el derbi ante el Huesca, y a Mollejo, que se rompió en el cuádriceps derecho el 22 de marzo, por lo que lleva seis semanas de baja y en teoría estará para jugar en el tramo final del choque en el Tartiere. Mientras, el entrenador tenía esperanzas con Francho y así lo aseguró en la previa del partido ante el Burgos para decir un día después que no recuperaba a ningún centrocampista para Oviedo y que al próximo que esperaba tener era a Marc Aguado, que en el campo ovetense es baja por la rotura en el aductor que sufrió en Leganés y Guti está fuera por su grave lesión en febrero en la rótula.

Con Francho y su fascitis plantar, por la que paró el 18 de marzo las sensaciones priman en cuanto al dolor y si estas no son buenas no se le va a forzar. Nieto y Borge son baja hasta final de temporada por sus respectivas lesiones y Rebollo está haciendo un tratamiento por unas molestias en la rótula y depende de la evolución de la misma, pero en todo caso es el cuarto portero y el descarte habitual.