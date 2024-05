Derrota por golpe de gracia

Vaya por delante que el Real Zaragoza no mereció perder y que el factor desequilibrante fue la expulsión, por doble amarilla, de Toni Moya tras un pisotón a destiempo a Colombatto y que había visto una antes por protestar, al principio del segundo acto, después de un partido más que digno del equipo de Víctor en el Tartiere, pero la cara volvió a salir cruz para este equipo, al que Ais Reig le condenó con esa rigurosa roja que pareció excesiva aunque el centrocampista ni protestó, pero la ejecución llegó con una pésima defensa en la jugada que supuso el gol de Alemao y que el Zaragoza se fuera de vacío de Oviedo y se mantuviera con los cinco de renta sobre el descenso cuando restan solo 9. La impresión es que igual no necesita sumar ninguno más, pero mal haría en fiar su suerte a eso, con todo el problema de bajas además que arrastra.

Los resultados habían dejado la permanencia a golpe de una conquista en el Tartiere y el Zaragoza dibujó un escenario en el que esa conquista pareció factible, sobre todo en la primera parte, pero al final en la segunda mitad, donde el Oviedo dio un paso adelante, Ais Reig se encargó de inclinar el campo hacia el área de Cristian y con el Zaragoza repleto de bajas, con un panorama que no deja de empeorar, y con uno menos en el césped la impresión fue que no iba a aguantar, también porque los cambios le debilitaron. Así sucedió en una jugada en la que Gámez reculó en exceso ante Ahijado su centro, flojo y sin demasiado peligro, vino acompañado de sendas desaplicaciones de Francés y Jair para que Alemao fusilara a Cristian y dejara al Zaragoza sin un punto que olía a tesoro y que no llegó para que le siga faltando ese último paso para amarrar la permanencia en una temporada que es un suplicio absoluto.

Mantuvo Víctor el esquema con tres centrales con la entrada de Jair en el eje y de Zedadka de carrilero zurdo con un Zaragoza que se asentó muy bien en el Carlos Tartiere de salida, con un Oviedo en el que Luis Carrión dispuso un planteamiento muy ofensivo, un 4-4-2 con Masca y Alemao arriba y con Seoane de pareja de Colombatto para que esa apuesta ofensiva no se reflejara de salida. Ni de lejos, porque el partido arrancó con claro color zaragocista.

Clara ocasión de Liso

La tuvo nada más empezar con un balón en largo de Francés en el que Azón aprovechó la espalda de Luengo para darle un balón que era un regalo que Liso, con todo a favor, no aprovechó. El Zaragoza, bien ubicado y con la presión arriba y conectada, hacía que el Oviedo se sintiera incómodo para que las pérdidas del equipo local fueran constantes y que el control del partido solo tuviera color avispa.

Era el flanco de Zedadka el que más peligro suponía tras cualquier robo, con la intimidación de Azón, y un disparo del francoargelino que rechazó Leo Román con apuros. El Oviedo solo amenazó con un remate de Paulino que rechazó Cristian, mientras el Zaragoza acumulaba saques de esquina, hasta 13 en todo el partido, y sobre todo presencia amenazante en el área del Oviedo. Francés prolongó un córner que Dani Calvo le quitó a Jair y Mou, acto seguido, tuvo otro remate en otro saque de esquina. Con el Zaragoza bien situado y solidario en las ayudas, del rival apenas había noticias. Zedadka en otra contra tras robo de Grau tuvo un remate que se fue fuera lo mismo que el siguiente de Toni Moya tras otro córner.

Carrión recurrió a Cazorla tras el descanso y ubicó a Seoane en la banda para que el Oviedo pasara a tener un mayor gobierno del partido, aunque el Zaragoza tampoco sufría demasiado. Alemao tuvo las dos primeras, sin tino, pero Azón, en una recuperación de Gámez, y Maikel Mesa, con un disparo telegrafiado tras una contra rápida, avisaron al Oviedo de que el Zaragoza seguía ahí y que podía hacer mucho daño en las transiciones, en la velocidad tras robo.

Luengo en un córner pudo marcar y Víctor movió el ataque, con Valera y Enrich por un apagado Liso y por un agotado Azón para que el Zaragoza saliera perdiendo energía en el cambio, aunque Zedadka, tras un gran pase de Francés, le pusiera un balón a Enrich y acabara en córner. El Oviedo tenía más profundidad con Dubasin, que no estaba certero en el disparo para que los minutos cayeran sin ocasiones y con la sensación de que el partido se mantenía donde quería el Zaragoza.

El momento clave

Ais Reig decidió inclinar la balanza con esa expulsión y el Zaragoza con 20 minutos por delante se dispuso a sufrir con un 5-3-1 y con Bastón para aumentar la presencia ofensiva del rival, que se encontró con el gol de Alemao, que ya lo había intentado dos veces con anterioridad a la diana que sentenció el duelo en el 86. El equipo de Víctor, con una prolongación muy escasa, no se levantó ya de la lona con ese golpe de gracia para encajar una nueva derrota, aunque por suerte la renta con el descenso sigue manteniéndose en este final de curso donde no hay manera de dejar de sufrir porque este Zaragoza parece casi incapaz de ganar a casi nadie.