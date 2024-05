Todo son pulgas. La contracrónica del Oviedo-Real Zaragoza

Al Real Zaragoza, a este Zaragoza, no le sobra nada. Más bien todo lo contrario. Es un equipo cogido con alfileres cuya extrema fragilidad convierte cualquier roce o golpe en un riesgo grave de deterioro. Por eso, hay que mimarlo incluso cuando no hay amenaza aparente. Porque es tan delicado como vulnerable y eso le convierte en una presa fácil para los depredadores. De cojera fácil, a este famélico Zaragoza le basta un suplido para irse al suelo. Incluso cuando más pincho parece o cuando más gallardo camina, se impone no bajar la guardia ante cualquier intimidación.

Por eso, porque está lejos de imponer como antaño, resulta extremadamente sencillo dañar a un equipo ya de por sí dañado por autolesiones. Maltratado por propios y extraños, el Zaragoza fue víctima en Oviedo de esa insoportable facilidad para causarse un dolor insoportable. El que le provocó Moya con una decisión seguramente tan evitable como la de Ais Reig de mandarle al vestuario. Y, ya se sabe, si al Zaragoza le va justo once contra once, cuando tiene uno menos sobre el campo cualquier objetivo adquiere un carácter quimérico.

El celo arbitral en la expulsión de Moya pudo ser excesivo, sí, pero más incomprensible resulta su decisión de prolongar apenas tres minutos un partido en el que, más allá del tiempo perdido con la roja al extremeño, había estado plagado de cambios e interrupciones. No es la primera vez que el Zaragoza sufre un maltrato semejante. No fue esa la causa de su derrota en Oviedo, pero semejante ocurrencia acabó de enterrar las escasas opciones de un cuadro aragonés que, hasta que Moya enfiló el camino a los vestuarios, se había mostrado como un equipo serio, que no es poco. Más inocente que un bebé, eso sí, pero serio hasta el punto de hacerse acreedor a sumar donde no muchos lo han hecho a lo largo de la temporada.

Pero Moya completó su mal partido con la peor jugada a un Zaragoza que sufre lo indecible cuando se ve obligado a achicar agua. Por eso, ese cuarto de hora final en inferioridad numérica fue un mundo. Puntuar bajo esas condiciones pasaba a ser, de nuevo, casi quimérico, por mucho que por momentos pareciera que iba a ser capaz de aguantar el tipo.

La derrota no hace sino acentuar el sufrimiento y prolongar la agonía. Las cuentas son las mismas merced a los resultados de los demás, pero a este Zaragoza entre algodones le basta un resfriado para mandarlo a la uci. Es lo que tiene ser un perro flaco. Todo son pulgas.