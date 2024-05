Víctor Fernández: "Estamos en una situación delicada y muy muy justa de efectivos"

Víctor Fernández explicó tras la dolorosa derrota del Real Zaragoza ante el Oviedo que la expulsión de Toni Moya a falta de veinte minutos para el final del partido les hizo «muchísimo daño» e inclinó el campo a favor de los astuarianos, quienes finalmente a base de intentarlo consiguieron el gol de la victoria en el Carlos Tartiera. Además, pidió a la afición que sea «el jugador 12» para levantar al equipo en La Romareda.

Sin duda la extraña expulsión de Toni Moya en el minuto 73, marcó el devenir del encuentro y permitió al Oviedo terminar con una superioridad numérica que fue clave para romper la igualdad vivida durante todo el partido anotando el gol de la victoria: «A mí no me ha dado tiempo a hablarlo con nadie, pero Toni Moya me ha dicho que ha sido accidental, que dejó transcurrir la jugada, se dio la vuelta y sacó la tarjeta. Nos ha hecho muchísimo daño esa decisión porque estaba siendo un partido absolutamente equilibrado y en el primer tiempo hemos sido mejor que el Oviedo. Pero tienen muchos recursos y nosotros veníamos muy limitados de efectivos», explicó Víctor

A pesar de todo lo acontecido y sobre todo del resultado final, el Real Zaragoza jugó un buen partido, en especial durante los primeros 45 minutos, teniendo ocasiones de sobra para adelantarse en el marcador, pero no tomó buenas decisiones en los últimos metros, como afirmó su técnico en rueda de prensa: «Lamentablemente, hemos competido muy bien, pero nos ha faltado el mejor último pase y ser más dañinos. Nos hemos podido adelantar en el marcador en numerosas ocasiones. Hemos tenido neutralizado al Oviedo, pero a partir de la expulsión, los últimos minutos han sido del Oviedo. Demasiado castigo, una vez más».

Víctor sustituyó a los dos delanteros de la casa, Liso y Azón, tras dejarse el alma en el campo. Pero, como explica el entrenador del Real Zaragoza, todo lo que tenía planeado para el final del partido con los cambios no sirvió de nada tras la expulsión: «Iván y Liso han corrido como bestias. Hemos metido jugadores similares para dar refresco al equipo. Al instante se ha producido la expulsión, pero tras la ella todo el ‘plan b’ que tenías no sirve de nada. Ha sido una pena. El problema no es perder, sino también las consecuencias para el siguiente partido. Esto hace que, a no ser que recupere a alguno de los jugadores lesionados, no tendremos mediocampistas contra el Ferrol».

Ante esta situación límite, con un colchón todavía de cinco puntos sobre el descenso a falta de tres jornadas para el final, el Real Zaragoza recibe el próximo domingo al Racing de Ferrol en La Romareda. Es por ello que Víctor se encomienda a la afición blanquilla para que levante al equipo en volandas y consiga tres puntos que cerrarían de una vez por todas la permanencia para los aragoneses: «El partido del domingo es una final. Estoy convencido de que la afición será consciente de nuestras dificultades y se convertirá en el jugador número 12, como siempre lo ha sido. Tienen que ser conscientes de que estamos en una situación delicada y muy muy justa de efectivos», finalizó el técnico zaragocista.