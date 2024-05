Ángel: "El Zaragoza es el pico de mi carrera, el año que viene habrá un zaragocista más en la grada"

¿Cómo empezó todo en esa cardiopatía? Su último partido con el Linares es el 24 de marzo tras fichar en enero por ese club después de su paso por Singapur.

Hubo un choque contra un rival y no sé cómo me dio el golpe, pero empecé a notar un dolor punzante en el pecho, también notaba palpitaciones, me costaba respirar, por el susto o por el dolor, y me tuvieron que llevar a urgencias y ahí empezaron los exámenes y las pruebas. El médico me dijo que la cardiopatía que tengo no era compatible con el deporte de alta competición, que dejándolo se minimiza mucho el riesgo y su recomendación, o una imposición, era que lo dejara, que parara.

El diagnóstico es claro entonces.

Yo sé lo que tengo y prefiero dejarlo en privado, pero el caso es que no puedo poner el corazón a un nivel muy elevado de pulsaciones, que hay riesgo vital también con golpes y choques. Me faltan algunas pruebas, sobre todo de tipo genético, porque se prolongan más en el tiempo, pero sé que vida normal puedo hacer y que tengo que dejar el fútbol.

"La noticia la estoy digiriendo aún, porque llevo toda mi vida jugando al fútbol. Sé que toda esa adaptación llegará, que lo tengo que ir asumiendo y si hace falta trabajaré con algún especialista en psicología"

¿Cómo ha llevado el proceso de digerir un adiós así?

Eso ha sido lo más complicado. Es que la noticia la estoy digiriendo aún, porque llevo toda mi vida jugando al fútbol y ahora estar los fines de semana en casa se me hace muy extraño. Es la falta de costumbre, sin duda. Sé que toda esa adaptación llegará, que lo tengo que ir asumiendo y si hace falta trabajaré con algún especialista en psicología y ya está.

¿Cree que va a necesitar ese tipo de ayuda?

Sí, claro. Llegas a un punto en que eso te viene bien y de hecho ya he estado hablando con alguna psicóloga para empezar a hacer terapia.

Tiene 32 años y ese adiós le ha llegado de forma abrupta. ¿Tiene claro hacia dónde puede ir su vida a partir de ahora?

Mi pareja y yo cuando hablamos de Zaragoza, de su equipo, de la afición y de la ciudad, lo decimos de corazón y ya tenemos decidido vivir allí, siendo de Barcelona yo y ella de Santiago de Compostela. Es entrenadora personal y va a abrir un centro de entrenamiento en la ciudad, en María Lostal, orientado a gente con patologías, a mujeres que dan a luz o personas que tienen oposiciones, para ayudar a los que se comprometen con la salud y el bienestar. Además, queremos que nuestra hija crezca allí, por el ambiente y por todo en general.

No hace falta decir pues todo lo que le ha marcado Zaragoza pese a estar solo una temporada en el equipo.

Es que me marcó mucho. Mi idea era quedarme tiempo en el Zaragoza, pero se dieron otras circunstancias, hay jugadores que están de paso y me tocó a mí sin desearlo, pero el tiempo que estuvimos fue espectacular. El domingo hablando con Belsué ya le dije que el año que viene habrá un socio y un zaragocista más en la grada de La Romareda animando, ese seré yo.

¿Qué recuerdos tiene de aquella temporada 17-18? Vino por así decirlo de la mano de Natxo González, que le había tenido en el Reus…

Realmente yo vine por Lalo, yo creo que Natxo ya firmó después de que yo lo hiciera, ya que en marzo ya estaba comprometido con el Zaragoza. Tenía una opción clara del Mallorca, pero decidí ir al Zaragoza por todo lo que es y lo que conlleva. A partir de ahí, se juntó después la llegada de Natxo, yo jugué mucho en la primera vuelta y después menos, pero lo asimilé bien, ya que Lasure estaba jugando a gran nivel y el equipo ganaba partidos, no había más que decir, solo entrenar fuerte y esperar lo que me llegara, como en el último partido ante el Barcelona B. Fue un buen año, para el equipo y para mí, pero no se dio el ascenso.

"Esa campaña que estuve se juntó un buen grupo, muy unido y también de mucho nivel. Era el año idóneo y así lo creíamos todos, con Cristian al que era imposible marcarle y con Borja que tocaba medio balón y metía tres"

Cómo olvidar aquella promoción ante el Numancia.

Es increíble que no pasáramos, pero así es el fútbol. Esa campaña se juntó un buen grupo, muy unido y también de mucho nivel. Era el año idóneo y así lo creíamos todos, con Cristian al que era imposible marcarle y con Borja que tocaba medio balón y metía tres dominábamos las dos áreas, el equipo estaba bien, pero los playoffs son diferentes, complejos llegues como llegues, y esa vez no se dio. Seguro que a la afición aún le dura esa resaca y a nosotros imagínese.

Cristian es el único superviviente de aquella plantilla y con Borja Iglesias usted siempre tuvo mucha afinidad

Con Cristian estuve hace unas semanas en su casa de Zaragoza porque le pedí su camiseta para ponerla en nuestro centro de entrenamiento. Tenemos pendiente quedar cuando ya me instale allí y me alegro mucho de su vuelta. Ya sabemos el portero que es, la trayectoria que ha demostrado bajo palos. Tras estar tanto tiempo lesionado lo ves volver y lo hace fino y con chispa, con ese nivel y con esa experiencia que tiene. Con Borja hice muy buenas migas ese año y las mantenemos, aunque en ese grupo la afinidad era mucha con todos, ya que podía irse a tomar un café con cualquiera y eso fue un punto muy favorable que influyó en el rendimiento.

Tras estar en el Zaragoza jugó en Grecia (Asteras y Lamia), Rumanía (Viitorul Constanta) y hasta Singapur (Brunei DPMM). No le importó cogerse la maleta

Yo no me quería ir de Zaragoza y de hecho intenté convencerles, que me dejaran hacer la pretemporada, pero la decisión estaba tomada y tuve que respetarla. Decidimos irnos al extranjero y agradecemos toda esa experiencia, conocer otras culturas y gentes, otra manera de trabajar y de entender el deporte. En una palabra, contar con más bagaje, aprender todo lo que se pueda, y eso nos ha ayudado mucho tanto a mi mujer como a mí para enfocar nuestro futuro.

"La historia del Zaragoza no es como la de otros equipos de la categoría. Pesa mucho más y entiendo que algunos futbolistas puedan sentir la presión de esa camiseta. Y eso al final es bueno también, hay que valorarlo"

El Zaragoza, desde que usted se marchó en 2018, no ha logrado ese deseado ascenso. Ahí sigue…

Es una pena, claro. Lo he ido siguiendo muy de cerca, todo lo que he podido. Es cierto que la Segunda es una competición muy igualada, que ha habido años como este en los que la ilusión fue grande en el inicio y que la historia del Zaragoza no es como la de otros equipos de la categoría. Pesa mucho más y entiendo que algunos futbolistas puedan sentir la presión de esa camiseta. Y eso al final es bueno también, hay que valorarlo y con esta afición que tiene, entre la que ya me incluyo, llegará el momento, sea dentro de un año o de dos o cuando sea, en el que al Zaragoza lo volveremos a ver en Primera y ojalá esté yo para contemplarlo desde la grada.

¿Qué significa el Zaragoza en su carrera?

Me he criado y he pasado por todas las categorías en el Espanyol, pero solo tuve dos partidos en el primer equipo. En el Zaragoza jugué más y ha sido el club más grande en el que he militado y donde he vivido la mayor sensación de ser futbolista. Es el pico de mi carrera, que me hace sentirme muy afortunado echando la vista atrás, mi mayor punto de apoyo ahora, en estos momentos, es haber jugado en el allí.

¿Está satisfecho de su carrera ahora que se ha acabado?

Soy un inconformista y creo que debería serlo todo el mundo, es algo positivo. Yo he llegado al fútbol profesional y estoy satisfecho, jugar en Segunda en mi país y hacerlo en Primera en el extranjero está bien, aunque me habría gustado hacerlo en la élite aquí, sabiendo que es muy complejo. Me ha quedado esa espina, pero estoy muy agradecido a todos los clubs y por supuesto al Zaragoza.

Suscríbete para seguir leyendo