Adiós con el corazón al Gol Sur: "Se nos va un trozo de nuestra historia"

Los cambios son el motor de la vida, en las personas y en las cosas, también en los estadios, por supuesto en La Romareda, que este domingo por la noche frente al Albacete en el epílogo liguero de la gris 23-24, con el Real Zaragoza anclado por undécima temporada en su historia en la categoría de plata y hasta sufriendo por no perder esa mediocridad, despide Gol Sur. Dice adiós con el corazón a una grada icónica, que da a la calle de Jerusalén y en la que a principios de julio empezarán los derribos para que en la próxima temporada el estadio luzca sin ese escenario, que ha tenido justo delante tantos momentos de felicidad y unos cuantos de tristeza, de goles soñados e imposibles, de acciones defensivas y paradas formidables, de tandas de penaltis para la historia, como la disputada ante la Roma, del ‘Peace and love’ de la eliminatoria de la Recopa ante el Chelsea, del último ‘baile’ de Aguado o de la pelea de entre Diogo y Luis Fabiano. La historia se alimenta de recuerdos y en esa grada algunos de los jugadores principales del Zaragoza viajan en su memoria para recordar lo vivido delante de ese Gol Sur que ya nunca volverá a ser igual.

«La sensación es de tristeza porque se va un trozo grande de nuestra historia, de noche inolvidables y de goles que se vivieron ahí, justo detrás, donde había una grada muy animosa», dice Xavi Aguado, el jugador que, junto a Violeta, el León de Torrero, más veces ha vestido la elástica zaragocista (473). «Tengo dos recuerdos, el gol que hice en el Zaragoza-Numancia (6-5-2001), porque al descanso del partido nos dijeron que habían asesinado a Manuel Giménez Abad y en la segunda parte atacábamos en el Fondo Sur y marqué, dedicando el gol con los brazos señalando al cielo», rememora, sin dejar de lado tampoco el anotado ante el Real Madrid en la 93-94, «con un golazo, una vaselina a Buyo» y que era el segundo de un 4-1 que daba al Zaragoza la tercera plaza liguera. «Y esa portería es en la que me lesiono de gravedad ante el Tenerife (01-02), en una acción en defensa que se me escurre el pie derecho y estiro la pierna izquierda». De esa lesión en el isquiotibial ya no pudo volver.

Cedrún y los penaltis ante la Roma

Cedrún: "Seguro que cuando en julio empiece el derribo se nos encogerá el corazón, pero mi reconocimiento va para esa gente que han sido tantos años socios en esa zona"

No pocos partidos contemplan también a Cedrún (361 oficiales) en ese Gol Sur. «El primer sentimiento es el de la nostalgia, el paso a una nueva Romareda y dejar atrás tantos partidos históricos y tantas noches inolvidables. Seguro que cuando en julio empiece el derribo se nos encogerá el corazón, pero mi reconocimiento va para esa gente que han sido tantos años socios en esa zona, son los que tendrán seguro una sensación de mayor tristeza y amargura», recuerda el portero vasco, que en la primera ronda de la Recopa de la 86-87 y ante la Roma vivió una de las grandes noches como indiscutible protagonista, al parar los penaltis en la tanda a Boniek y a Ancelotti. «Recuerdo que la Roma ganó en el sorteo y eligió esa portería porque en la de Gol Norte estaban los aficionados que ahora se ubican en la grada de animación, donde más ánimo había para el equipo, más que en Sur, donde además en la parte de la derecha estaban sus hinchas. Creo que esa noche acabó por ser la de esa tribuna, la que se recordará».

Señor, Cedrún, Higuera, Aguado y Láinez, en la foto del recuerdo El Real Zaragoza ha preparado, justo después del partido, una foto que servirá de despedida al Gol Sur y en ella estarán cinco jugadores históricos del club, Señor, Cedrún, Higuera, Aguado y Láinez, con cinco socios que han tenido su localidad en esa zona del campo que se va a derribar. Por eso el club, que también ha organizado algún acto previo al partido, ha pedido a todos los zaragocistas que no se olviden de su camiseta y su bufanda este domingo por la noche.

Aragón, otro histórico en el Zaragoza con hasta 362 encuentros oficiales, se queda con el gol de Poyet que «nos daba el liderato tras ganar al Madrid en el debut de Raúl (94-95), un derechazo desde la frontal magnífico en esa portería, donde se notaba en el calor de la gente también porque había mucho público joven», asevera el malagueño, esperando que el nuevo escenario «pueda ayudar al equipo a devolverle a su sitio, eso es lo que deseamos todos».

Zapater: "Cuando era un niño y entrábamos por las puertas 9 y 14 había partidos que estaba tan lleno que no tenías ni sitio y que te tenías que sentar en las escaleras, porque no tenías asientos asignados»

Para Zapater, el jugador que sigue en el escalafón de partidos oficiales en el Zaragoza a Violeta y Aguado, con 422, los recuerdos se mueven a tres niveles, ya que «el primero es como aficionado, cuando era un niño y entrábamos por las puertas 9 y 14 y había partidos que estaba tan lleno que no tenías ni sitio y que te tenías que sentar en las escaleras, porque no tenías asientos asignados», rememora. «Y después de recogepelotas, me gustaba ponerme detrás de la portería y me tocaba cada tres partidos. Iba con mi cámara de fotos y hacía un montón».

Zapa se queda con dos goles que sí vivió de protagonista en la portería del Gol Sur, aunque «no he hecho muchos en mi carrera, por lo que recuerdo bien los que marqué ahí, al Hércules en el año del ascenso (08-09), que íbamos perdiendo y empatábamos, pero cogí el balón y apenas lo celebré y en la 17-18, ante el Albacete , que quedamos 4-1, un día que marcó Papu un hat trick, yo lo hice con el exterior y entrando en carrera», afirma el último gran capitán, brazalete que lució hasta junio pasado.

Lafita: "Allí se sentaban mis abuelos y siempre era muy especial para mí saber que ellos estaban ahí cuando jugaba. Mi mejor recuerdo es que allí marqué mi primer gol al volver"

Un caso similar al de Zapater en las vivencias es el de Lafita, también canterano y recogepelotas en infantiles, ya que «detrás de esa portería era donde prefería situarme, pero nos iban cambiando en cada partido, por lo que solo me tocaba a veces», aunque también esa grada le evoca que «se sentaban mis abuelos y siempre era muy especial para mí saber que ellos estaban ahí cuando jugaba». No olvida Angelito el 6-1 ante el Madrid, porque es icónico, «con el gol de Ewerthon. Esa imagen es inolvidable», mientras que él, que llegó a 143 choques como zaragocista, también comprobó el poso de marcar en esa portería. «Mi mejor recuerdo es que allí marqué mi primer gol al volver, tras el peaje que tuve que pasar después de jugar en el Deportivo. Fue contra el Málaga (09-10) y en Copa, la sensación de ese día y hacer gol nada más empezar fue algo increíble».

Una bufanda zaragocista justo delante de la grada de Gol Sur que será derribada. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En esa grada también se estrenó Higuera, «con un pase de Vizcaíno y una jugada por la izquierda contra el Betis (88-89)», explica el Paquete , otro zaragocista histórico (341 partidos), que tiene en la retina el 6-3 al Barcelona de Cruyff en la 93-4, en el que cuatro goles fueron en esa portería, «Es imborrable, igual que la felicidad de toda La Romareda. Marcaron Cáceres, tras una contra que hago yo, Gay y los dos de Esnáider. En Gol Norte en la segunda parte hago el quinto, que es un golazo de vaselina y llega el sexto en el pase a Poyet tras la salida de Zubi», narra Higuera, que sentirá cuando esa grada sea derribada «nostalgia, porque es decir adiós a La Romareda tal y como la hemos conocido, donde hemos disfrutado tanto y hemos visto a tantos zaragocistas ser felices. El recuerdo que queda solo puede ser bonito».

Láinez, un paseo y un spot

Láinez: «El cariño que notas siendo portero al salir del túnel e ir hacia esa portería es impagable, lo tengo muy presente. Y también recuerdo los dos últimos goles del 'Guaje' cuando hizo cuatro, en el 4-4 ante el Sevilla, ya que fueron ahí"

Láinez tiene el sentimiento mezclado entre «la ilusión por ese nuevo estadio, por poder disfrutar de él», y «la nostalgia, porque ahí se han vivido muchas cosas positivas y negativas». Como arquero al que contemplan 121 partidos oficiales, «el cariño que notas al salir del túnel e ir hacia esa portería es impagable, lo tengo muy presente», como también que en ese marco grabó la campaña de abonados en la 05-06, la temporada posterior a su retirada. «Los dos últimos goles del Guaje cuando hizo cuatro, en el 4-4 ante el Sevilla, los marcó ahí, hasta pudo hacer un quinto y no le dio el balón a Galletti para que después nos empataran. Eso también fue inolvidable después en el vestuario», sonríe.