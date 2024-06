La previa del Real Zaragoza-Albacete. El final para otro comienzo

Cae el telón ante el Albacete para el Real Zaragoza en un partido, el último por horario en esta Segunda, por suerte intrascendente tras la victoria ante el Racing de Santander y que pone fin a una tortuosa campaña de tres entrenadores y de una salvación agónica tras un inicio deslumbrante. Así, marca el punto final de la undécima campaña de plata, una eternidad que tendrá su continuación en un proyecto donde Víctor Fernández ya ha dejado claro que seguirá al frente del banquillo y en el que se esperan no pocos cambios. El pistoletazo de salida para todos ellos será este domingo por la noche, cuando la actual plantilla empiece sus vacaciones.

Muchos de esos jugadores no volverán, como Gámez, que no renovará, o los cedidos Zedadka, Vallejo, Mouriño o Valera, y está por ver si tienen opciones de hacerlo otros que están a préstamo como Badía, Guti y Mollejo. La revolución, que Víctor quiere en el 60% de la plantilla, también afectará a jugadores con contrato y por eso el partido tiene el claro sabor de la última noche (hasta el árbitro, López Toca dice adiós al fútbol profesional), de lo que pudo ser y no fue. Y desgraciadamente para el Zaragoza esta temporada que acaba pudieron ser muchas cosas, la mayoría malas. Y de ellas se salvó con no poco sufrimiento.

Con muchas bajas

Víctor afronta tan intrascendente duelo con la idea de cerrar el curso con una victoria ante una afición que ha sufrido como nunca en los partidos de local, con demasiado espacio para las decepciones. Son baja para el duelo Nieto, Guti, Francho, Borge, Lluís López, Zedadka, Valera y Cristian Álvarez por lesión y Lecoeuche por sanción. Una buena colección, sin duda, porque con eso también ha tenido que lidiar el técnico para llevar al barco zaragocista a la salvación, muy agónica, demasiado.

Juan Sebastián puede ser el titular en el lateral zurdo, donde se estrenó en Copa ante el Atzeneta y Fran Gámez se situaría en el derecho en su despedida. No se esperan muchos más cambios

Así, en la citación habrá hasta 6 jugadores del Aragón, con Operé, Cuenca, Vaquero, Terrer, el omnipresente Liso y Juan Sebastián, que puede ser el titular en el lateral zurdo, donde se estrenó en Copa ante el Azteneta. Fran Gámez se situaría en el derecho en su despedida y el resto del equipo variará poco o nada con respecto a los que jugaron en Santander, aunque quizá Marc Aguado o Enrich puedan tener su espacio.

El Albacete, por su parte, se salvó antes que el Zaragoza gracias a la estupenda reacción que trajo la llegada de Alberto González y se presenta en La Romareda con las bajas de Glauder y Escriche. El técnico del Albacete remarcó que su objetivo es acabar "con buenas sensaciones" para empezar a pensar "en la siguiente temporada de manera positiva". Es decir, lo mismo que en el Zaragoza. Mientras, Manu Fuster, su mejor jugador, apunta a no jugar, con su salto a Primera, a la UD Las Palmas, ya consumado.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Edgar Badía; Fran Gámez, Francés, Jair, Juan Sebastián; Jaume Grau, Toni Moya, Maikel Mesa; Mollejo, Liso e Iván Azón.

Albacete: Bernabé, Álvaro, Djetei, Ros, Julio Alonso, Juanma, Riki, Olaetxea, Fidel, Higinio y Quiles.

Arbitro: López Toca (Comité Cántabro).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.00.