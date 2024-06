El viaje maravilloso que promete Víctor Fernández y el punto de partida del Real Zaragoza

Viniendo de donde viene el equipo, tanto esta temporada como las tres anteriores, puede parecer arriesgado pensar en grandes aventuras en lo que está por venir a corto y medio plazo. Desde aquella frustrante eliminación contra el Elche en el playoff del verano de 2020, con Víctor Fernández en el banquillo y el estadio vacío por la pandemia, el Real Zaragoza ha sido un alma en pena desde el punto de vista deportivo: no ha superado el décimo puesto y en alguna campaña, como la corriente, ha pasado las de Caín para lograr la permanencia.

En el campo, que es donde verdaderamente se decide el destino de este negocio, al conjunto aragonés le ha ido especialmente mal en los últimos años. En realidad, no le va bien desde hace once temporadas, las que lleva en Segunda División de manera consecutiva, aunque en este periodo tan lamentable de la historia del club ha habido momentos en los que el ascenso ha sido un objetivo viable hasta el mes de junio. Al final, por hache o por be, esa meta nunca se alcanzó.

Así ha llegado el Real Zaragoza hasta este punto. Ya salvado, este domingo el equipo despedirá la desoladora Liga 2023-2024 con solo el honor y unos miles de euros en juego. Será también el último partido de la vieja Romareda tal como la hemos conocido. En el regreso de la competición, al estadio le faltará una parte de su cuerpo, la grada del Gol Sur, cuya demolición empezará en agosto. Serán los primeros pasos para derruir el campo actual y levantar uno completamente nuevo en el mismo sitio, una infraestructura que introducirá al club y a la ciudad en el futuro.

La temporada que se cierra este fin de semana ha sido desastrosa desde todos los órdenes: han hecho falta tres entrenadores para evitar un cataclismo, una gran parte de la plantilla ha quedado marcada para siempre y el número de lesiones ha sido altísimo, factor sobre el que la SAD deberá prestar una atención preventiva especial en la preparación del próximo curso.

Por lo tanto, el Real Zaragoza cierra ante el Albacete un año catastrófico y, ya mismo, se adentrará en la construcción de su próximo proyecto. Como no puede ser de otra manera, la revolución en la plantilla será profunda. Cambiará de arriba a abajo.

Sin embargo, a pesar de tener que rehacer casi por completo la estructura del equipo, el punto de partida será bueno. La SAD está revitalizada desde el punto de vista económico y sólida institucionalmente. Este año, en el mercado de enero, el Zaragoza contó ya con 10,7 millones de euros de límite salarial y la expectativa es que la cifra sea similar o algo superior para la próxima campaña. Es decir, el club podrá ir al mercado con posibilidades de competir y de convencer a buenos jugadores con el dinero imprescindible para ello.

Al mando estará Víctor Fernández, que en cuanto amarró la salvación en Santander introdujo en su discurso los términos que, poco a poco, irán girando el estado de ánimo de la masa social desde la tremenda decepción de la temporada que ahora se cierra a la esperanza por la que se abrirá en agosto. Los primeros fichajes acentuarán esa sensación, más todavía si alguno de ellos tiene un cariz icónico. Víctor ha dicho ya que está delante de algo absolutamente ilusionante, que es ambicioso y que el viaje puede ser maravilloso. Detrás de su locomotora, llevará seguro a todo el zaragocismo.