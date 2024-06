Los aficionados se despiden del Gol Sur: "Estos últimos años el Zaragoza nos ha hecho sufrir una barbaridad"

El hogar de miles de aficionados dentro de La Romareda cambiará para siempre dentro de tan solo unas semanas. Todos los recuerdos vividos en el Gol Sur quedarán solo en la memoria de los aficionados, mientras que todo lo demás será reducido a polvo y escombros para comenzar a erigir la nueva casa del Real Zaragoza.

Esta grada ha visto grandes momentos durante sus 67 años de historia y desde donde los zaragocistas más veteranos han visto a su equipo tocar el cielo ante los más grandes. Juanjo es uno de ellos desde hace más de 50 años, con su carnet de socio nº 432: "Yo empecé a venir aquí en el año 70", afirma con orgullo. Es un hombre de la vieja escuela que cuenta ser "más de los zaraguayos", y que siempre recordará el partido de la promoción ante el Murcia en 1991: "Un partido que me marcó mucho fue la promoción del Murcia, aunque no lo vi en esta localidad porque yo, menos tribuna, me he recorrido todo el campo. El partido era muy importante para no bajar, y justo había cogido Víctor el equipo ese año. A partir de ahí se fue para arriba y en los siguientes años ganamos la Copa del Rey y la Recopa", recuerda este aficionado.

Su hijo, David, lleva 30 años como socio, y tuvo la suerte de vivir grandes momentos desde su localidad en Gol Sur: "Yo el mejor gol que vi fue el del Toro Acuña contra el Real Madrid cuando ganamos en Liga. Y también guardo buen recuerdo del golazo de Ewerthon en el 6-1 en las semifinales de la Copa del Rey", cuenta.

En el caso de Antonio Ayuda, antes del partido era optimista y tenía claro que el equipo necesitaba regalar una victoria a la afición en un partido tan simbólico: "Estos últimos años el Zaragoza nos ha hecho sufrir barbaridad. Antes del partido me decían los nietos ‘hoy cómo vamos a quedar’ y digo ‘ganando’, porque nos tienen que dar una alegría para quitarnos el sinsabor de la temporada", afirma.

Su hijo Alejandro es socio desde que nació, hace 18 años, y tiene claro su mejor recuerdo en Gol Sur: "El playoff contra Las Palmas, la ida", cuenta. Una historia sin final feliz ya que, como añade con certeza Antonio "dije que íbamos a ganar y nos jodieron".

Aunque hay otros que no han podido disfrutar de los años de esplendor del Real Zaragoza, socios desde hace tan solo unas temporadas: "Llevamos desde el 2019, aunque con la pandemia interrumpimos un tiempo», explican una madre y su hijo. Pero a pesar de llevar sólo cinco años, él ha podido disfrutar de "las paradas de Cristian y los goles de Luis Suárez y Puado". Además, cuenta cuál fue el primer partido que pudo vivir desde su localidad en Gol Sur: "Mi primer partido fue el 1-0 contra el Huesca, con gol de Javi Ros".

Sergio Serrano también afirma que en sus dos años como socio ha tenido muy mala suerte: "En este tiempo solo puedo quedarme con el comienzo de temporada. Fue muy bonito y se vivió con mucha ilusión", declara.

Estos últimos años, el Gol Sur ha recogido más lágrimas que alegrías, pero gracias a recuerdos de veteranos como Juanjo, David o Antonio, nunca se olvidará hasta donde llegó el Real Zaragoza, y quién sabe si, el nuevo Fondo Sur de la Nueva Romareda será el lugar ideal para presenciar gestas que un gran sector del zaragocismo no ha vivido más que a través de una pantalla y los recuerdos.

Cuando terminó el partido entre Albacete y Real Zaragoza, salieron al terreno de juego los socios más antiguos de Gol Sur junto a algunos de los jugadores más significativos de la historia del club como Andoni Cedrún, Xavi Aguado, Juan Señor, Paquete Higuera o César Láinez.