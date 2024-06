La crónica del Real Zaragoza-Albacete (1-1). Un epílogo igual de aciago

El punto y final estuvo a la altura de un curso aciago, un Real Zaragoza tan flojo como el que se vivió a lo largo de la mayor parte de la temporada, salvo las primeras 5 jornadas, con unas tablas ante el Albacete en un discreto partido, sin nada en juego, y en el que, por no poder, ni pudo dar una buena despedida al Gol Sur. Es la mejor muestra de que este equipo no está más que para acabar la temporada, que por suerte ha llegado a su fin regateando la tragedia del descenso. Mouriño adelantó a los zaragocistas, que se dejaron llevar en el tramo final para que Francés, en propia puerta, fuera el autor del último gol en esa portería con la grada que será derrumbada detrás.

La Romareda, que mantuvo una actitud benévola todo el partido, sí mostró su enfado al terminar, también porque este Zaragoza, con 27 puntos en casa, ha sido el peor en esta eterna etapa en Segunda iniciada en 2013, además de que los 51 globales y la decimoquinta posición son unos números impropios, indignos habría que decir. A Víctor Fernández le dio para certificar la salvación con unos datos globales discretos, 14 puntos de 36, pero ahora es tiempo de mirar al futuro, con el técnico en ese timón.

Víctor ya anticipó que iba a hacer muy pocos cambios porque quería despedir la temporada y el Gol Sur con una victoria y solo Fran Gámez, de improvisado lateral zurdo, y Marc Aguado, por la fiebre de última hora de Toni Moya, entraron en el once zaragocista en un epílogo que el club había querido volcar hacia la despedida de la icónica grada quizá para rebajar en lo posible las quejas de la afición ante la mala temporada vivida. El Albacete también venía sin nada en juego y con más cambios, hasta 8 en el once inicial, y con un equipo más fuerte por la zona media, con Pacheco al timón y con Olaetxea y Agus Medina como falsos interiores para buscar gobernar en la medular, aunque el partido empezó con mayor control zaragocista y con un centro chut de un activo y entonado Fran Gámez que escuchó cánticos para una renovación que no llegará y que casi sorprende a Altube con Mollejo intentando el remate.

El partido discurría, como no podía ser de otra manera, por los cauces de la falta de intensidad y el aburrimiento, salvo alguna acción aislada como una cabalgada de Mouriño, de nuevo lateral diestro, que acabó en un centro y en el mal remate de Mesa. El Zaragoza solo se metía una marcha más en los pies de Liso o en la intensidad de Azón o Mollejo, mientras que Marc Aguado tenía un buen día en la sala de máquinas. Aun así, poca cosa, aunque tampoco el Albacete daba mucho de sí. Jair tapó un mal disparo de Olaetxea a centro de Juanma, habilitado por Francés, y un error Grau estuvo a punto de darle la oportunidad a Pacheco.

Una jugada iniciada en Aguado y continuada por Gámez acabó en un remate alto de Mollejo en la acción más elaborada del Zaragoza en una primera parte más para el bostezo, con una Romareda adormilada en las muestras de protesta por la gris vida que le ofrece este club, algo que no ha mejorado con el cambio de propiedad en 2022.

Ligera mejoría y gol

Azón, que se había lastimado en la rodilla antes del descanso, dejó su sitio a Enrich y el Zaragoza empezó la segunda con algo más de intención, sobre todo por el costado de Liso, con un centro que no remató Mollejo y un remate peligroso.

El extremo aún lo intentó en otro peligroso envío que despejó Ros a córner. En ese saque de esquina, Mollejo cabeceó mal, Grau disparó peor y entre Quiles primero y Djetei y Álvaro después propiciaron el gol de Mouriño, el primero de zaragocista y en su despedida (m.59). Víctor movió el banquillo dando entrada a Terrer por un recién recuperado Aguado y a un perdido Manu Vallejo por un casi desaparecido Maikel Mesa para mantener el esquema y la idea.

El Albacete se levantó y empezó a ver más de cerca a Badía, que hasta entonces era casi un espectador más. Quiles se frenó a sí mismo en su propio remate y un nuevo intento de Liso, a pase de Grau, fue el último del Zaragoza, que se diluyó. Un ajustado gol en fuera de juego de Higinio fue el preludio de la buena intervención de Badía tras un balón que iba a la escuadra.

El canterano Juan Sebastián se estrenó en la Liga, esta vez de carrilero diestro, pero el partido era solo de color manchego, con la medular zaragocista ya rota. Quiles, de cabeza, lo intentó antes de que Enrich cediera a Grau y este, en una situación comprometida, no pudiera evitar el robo de Benito para que Higinio rematara mal y el balón lo desviara Francés cuando el partido agonizaba para que el empate ya fuera inevitable, para que La Romareda, por mucho que quisiera despedir el Gol Sur, se quedara sobre todo con el regusto amargo de un momento que se reflejó en los pitos tras el partido. El Zaragoza echó el telón a un curso horrible, para olvidar y que exige sobre todo de una profunda autocrítica y de muchos cambios.