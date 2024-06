Ander exige hablar con la propiedad antes de decidir su futuro

Ander Herrera quiere hablar con la propiedad del Real Zaragoza y conocer, de primera mano, el diseño del proyecto de ascenso del club. El futbolista, que debe responder en los próximos días a la oferta de renovación propuesta por el Athletic Club, ya ha mantenido los primeros contactos con la entidad aragonesa, pero en forma de una mera toma de contacto que no es suficiente, según fuentes cercanas al jugador, para que Ander esté convencido de su vuelta a casa.

Herrera exige conocer, ya sea a través del presidente Jorge Mas o de otra figura vinculada a la propiedad, si, realmente, el Real Zaragoza tiene diseñado un plan de ascenso, así como conocer el perfil de jugadores a contratar, el dinero con el que se contará para construir la plantilla y, en definitiva, los pormenores de un proyecto que, para Ander, no puede tener otro objetvo que el ansiado retorno a Primera Divisiön.

Y la actual situación institucional de la entidad, con Raúl Sanllehí ya fuera y a expensas de conocer cómo se gestionará una planificación deportiva que, en principio, seguirá integrada por Cordero en la dirección deportiva y Víctor Fernández en el banquillo, no ayuda a convencer a Ander de la idoneidad de su vuelta. Por eso, el futbolista quiere decidir su futuro esta semana y así se lo ha comunicado al Real Zaragoza y al Athletic. Si, en este tiempo, no tiene noticias de la propiedad y no hay avances en este sentido, Ander renovará con la entidad vasca.