Nostalgia y recuerdos en el último adiós a Gol Sur: "Solo va a cambiar la estructura, pero quedarán todos los sentimientos"

Después de despedirse en el último partido de La Romareda tal y como la conocemos, la afición del Real Zaragoza ha comenzado este lunes su peregrinaje particular para dar su último adiós al templo zaragocista durante las jornadas de puertas abiertas del 3 al 28 de junio. Muchos son los que quieren ver el estadio al completo por última vez, antes de que en las próximas semanas se comiencen los trabajos para derrumbar Gol Sur, empezando el ilusionante proyecto de la Nueva Romareda.

Uno de los primeros aficionados en pasar por La Romareda ha sido José Martín, quien alargará su despedida, ya que volverá más veces antes del 28 de junio: "Vendré más días, quiero venir con mi peque y mi mujer porque son los últimos días de este pedazo de campo, que para mí es el mejor de España por historia, grandeza y lo que significa para los zaragocistas y aragoneses", comenta. Él no piensa que esta transformación del estadio vaya a significar una pérdida en la identidad del Real Zaragoza, sino que era algo necesario: "Yo creo que no se va a perder esa esencia, aunque sí un poco de su historia y la nostalgia. La cuarta ciudad de España necesitaba un campo en condiciones, aparte de tener un equipo donde se merece, expresa este aficionado.

Otros como Jose María García vieron nacer a La Romareda, en su inauguración hace 67 años, y quieren presenciar también sus últimos días: "Yo no soy socio, pero sigo al Real Zaragoza desde siempre, vine cuando inauguraron el estadio en el 57 y he seguido viniendo regularmente. Para el zaragocista, por una parte, se siente mucha tristeza, pero por otra Zaragoza tiene que tener un campo como se merece, afirma.

Fernando Molina es un peñista de la Peña de los Leones de María de Huerva, un zaragocista fiel que ve como su querido Gol Sur, donde se ubica desde hace dos décadas, será solo polvo cuando dé comienzo la próxima temporada: "Son muchísimos años, soy peñista y llevamos 20 años en ese fondo. Ya no es el fútbol, es con la gente y los amigos con los que te reúnes cada 15 días. Hemos vivido muchas cosas aparte de partidos, como conciertos en la época de los Héroes, Mecano, todas estas cosas las tienes ahí en el recuerdo, comenta. A pesar de la pena y tristeza que supone este cambio, él también piensa que es algo que se lleva necesitando años: "Sabemos que se nos va, pero a la vez ya hace tiempo que tenía que haber ocurrido porque la pobrecita está que se nos cae y espero y confío en que la cosa va a ir a mejor. Hay ilusión de que el nuevo campo haga que el Real Zaragoza se ponga las pilas, ellos y la directiva, declara Fernando.

En estas ocasiones no hay distancia lo suficientemente larga como para evitar que se venga a decir adiós a La Romareda. Este es el caso de Jesús Berbegal, quien ha venido desde Barbastro para hacer por última vez una fotografía mental del estadio: "Quería venir a despedirnos, pero no del todo porque siempre se va a quedar aquí, solo va a cambiar la estructura, pero guardaremos todos los sentimientos y los goles. El sentimiento no es pena, porque vemos que el campo tiene muchísimos años y ves a los demás equipos arreglando los suyos y nosotros no. Este estadio siempre genera ilusión y ganas de venir”, afirma.

También hay cierta resignación, de personas nostálgicas que no quieren ver como transforman su casa, como Amparo: "Me da pena verlo así, no sé por qué quieren hacer lo que van a hacer con el campo, explica esta aficionada. Y es por ello que no le apetezca mucho venir a ver los últimos días de La Romareda, pero como afirma, "a veces el corazón tira más que la cabeza.

Cualquier motivo es bueno para dar el último adiós a la que ha sido la casa del zaragocismo durante los últimos 67 años, y poder dar la bienvenida a un ilusionante escenario que pueda albergar el resurgir del Real Zaragoza después de demasiadas temporadas en el infierno de Segunda