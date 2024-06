La Romareda al habla: Una ola contra el fuego

No hubo juicio. Ni se exigieron cabezas con nombres y apellidos. Ni broncas continuas ni giros hacia el palco. El zaragocismo, siempre guiado desde la grada de animación, eligió convertir el partido en una fiesta en lo que requiere un ejercicio de interpretación sociológica más allá de lo tangencial. Hubo cánticos, juerga, risas e incluso ola como si hubiera algo que celebrar. La Romareda, en la despedida del Gol Sur, elegía soñar y lo pregonaba a los cuatro vientos a través de la alegría y el rescate de aquel añorado Moverse, maños, moverse que volvió a inundar La Romareda de esperanza. El mensaje era tan confuso como estremecedor. El silencio al descanso, también.

En la previa, los aplausos se los habían llevado Víctor, Gámez, los cerca de 80 niños zaragocistas que el club guardó para hacerse la foto el último día y, sobre todo, Ramón Vila, autor del primer tanto en la portería del Gol Sur. El último, como no podía ser de otro modo para rubricar un espanto de temporada, lo anotaría después Francés en propia puerta. El destino, a veces, reserva giros caprichosos.

El espectáculo era confuso para el que esperaba un plebiscito desde el principio. Nada de eso. Aplausos, himno a tope, y diversión como forma de protesta trufada de vez en cuando por tímidos y breves gritos de «estamos hasta los huevos» que no tardaban en dar paso a otra dosis de animación y aliento para subrayar el futuro sobre un presente devastador. Quizá era eso.

Hubo quien interpretó el gesto como un cambio sustancial en la naturaleza de La Romareda, que, no hace demasiado, habría convertido el envite en una oda a la rebeldía. Abundan los ejemplos de demostraciones flagrantes de enfado por parte de una afición que, tradicionalmente, ha mostrado claramente su hartazgo. Por eso, hubo quien pensó que esto ya no es lo que era y que la exigencia había cedido ante el conformismo de una afición cansada, seguramente, de estar cansada.

Todo estaba tranquilo el día de la despedida a La Romareda tal y como la conocemos. El gol de Mouriño no hizo sino multiplicar las risas y el cachondeo dejando de lado los pitos, silbidos y pañuelos. La ola, sí la ola, envolvía el estadio como en las grandes citas en la gloriosa historia del Real Zaragoza. Entre los más veteranos alguien se negaba a levantarse y unirse al resto al no dar crédito a lo que estaba pasando. Pero fueron los menos. La gente, de nuevo, elegía sonreír, seguramente, harta de estar harta. Terapia de choque, mecanismo de defensa o salud mental. Llámenlo como quieran.

Lo que estaba pasando en La Romareda era increíble, pero el zaragocismo, sabio él, no lo había dicho todo. Durante cuatro veces a lo largo del choque, el «estamos hasta los huevos» había advertido de que no todo iba a ser vino y rosas. No lo fue. El volumen del cabreo aumentó al final, aunque nunca sabremos si la carga de decibelios hubiese sido la misma en caso de no haber llegado el empate postrero del Albacete.

Entonces sí, La Romareda soltó lo suyo. El «fuera, fuera» dio paso a «esa camiseta no la merecéis» y a silbidos y pitos para mostrar su repulsa tras uno de los fiascos más sonados de la dilatada historia del club. Era la hora del juicio. Hasta entonces, el zaragocismo había derrochado aliento y apoyo, pero había llegado el turno del reproche, la recriminación y una repulsa que crecía conforme más alto sonaba un himno que anoche, entre el tributo al Gol Sur y el manido empeño en reducir la sonoridad de las protestas, no paró de aparecer.

Pero ni siquiera la canción preferida por el zaragocismo calmó a una grada que ya había esperado y concedido bastante. Los jugadores, por iniciativa propia o ajena, permanecían en el centro del campo, casi inmóviles, soportando el chaparrón. Pocos se salvaron más allá de los aclamados Gámez, Mollejo y Edgar Badía o del redimido Sergi Enrich, que ha transformado en aplausos los pitos de hace cuatro días. Es lo que tiene el fútbol, capaz de convertir héroes en villanos y viceversa. El himno, eso sí, seguía sonando a tope. Los gritos procedente, sobre todo, del Fondo Norte, también.

De hecho, los únicos aplausos eran para los ilustres exjugadores y abonados que protagonizaron el homenaje final. Higuera, Cedrún, Garitano, Aguado, Señor o Láinez fueron desfilando para incrementar la nostalgia de un zaragocismo que se debatía entre el reconocimiento a aquellos que tan feliz le hicieron y el reproche hacia los que le han hecho sentirse tan desgraciados. No había, en todo caso, miradas al palco ni menciones específicas.

El tributo al Gol Sur, trabajado y coqueto, mantenía, como había pedido el club, a toda esa parte de la grada en sus asientos para la composición final de un cuadro para enmarcar. Nada que ver con el actual Real Zaragoza, que no ha dado un solo motivo para celebrar a una afición que eligió una ola para combatir su fuego.