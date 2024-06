Víctor Fernández: "Tengo energía, ilusión, conocimientos y experiencia en Segunda"

Víctor Fernández se mostró muy decepcionado con la imagen del equipo durante el último partido de la temporada ante el Albacete: "El resultado refleja lo que ha sucedido esta temporada, con muchos altibajos y contrastes. Es lo que hay", afirmó

Sobre todo, reconoció el mérito de la afición, animando al equipo en cualquier situación: "Ha habido una vez más una afición espectacular, con su empuje, cánticos en una fiesta en la que los protagonistas no hemos estado al nivel de un público como el del Real Zaragoza. Nos meremos las protestas", sentenció el entrenador.

A pesar de todo lo acontecido esta temporada, Víctor se mostró llenó de ilusión para afrontar un verano en el que el Real Zaragoza debe reforzarse muy bien: "Estoy muy ilusionado. Ya dije que nos queda por delante muchísimo trabajo para construir una base sólida a partir de la humildad, la autocrítica y de hacer las cosas lo mejor posible. Hay que preparar un equipo que garantice más cosas que este año. Hay mucho trabajo por delante, no tendré muchas vacaciones", explicó.

En cuanto al último partido de Gol Sur, el técnico zaragozano reconoció que haberle emocionado: "Precioso el homenaje a un campo que nos va a dejar y se nos va con él un pedazo de magia, emociones y sueños. Se me va una parte de mi vida. Esperemos que lo que vamos a construir, y no solo el estadio, sea para mejor y nos dé más felicidad y alegrías".

No quiso hablar nada acerca del futuro de varios de los jugadores que terminan contrato esta temporada con el Zaragoza: "No voy a habar de ningún jugador, tengo las cosas muy claras. Tengo mi idea y mi pensamiento que tengo que compartir y estudiar con quienes corresponden en el club. No es el momento de hablar de contratos ni fichajes", sentenció Víctor.

Aunque sí que dejó ver entre líneas su deseo de continuar al frente del equipo para afrontar la próxima temporada con todas las garantías: "Yo tengo energía, ilusión, capacidad, conocimiento y experiencias. Conozco la Segunda, el mercado y las dificultades, pero hay que valorar muchas cosas. Llevamos 11 años y en todos ellos hemos jugado solo 3 promociones. Hay que hacer un análisis profundo para ver el porqué. Tenemos la ilusión y ambición para crear un proyecto que corresponda con lo que nos da la afición. No puede ser esto una tónica habitual de año tras año estar mirando al descenso. Ya está bien", finalizó la rueda de prensa.