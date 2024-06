El Real Zaragoza pide la cesión de Dotor y el jugador prefiere de momento seguir en Primera

El Real Zaragoza ha hablado en los últimos días con el Celta y con el jugador Carlos Dotor, centrocampista de 23 años que llegó a Vigo el verano pasado, procedente del Real Madrid en un traspaso que supuso 3 millones de euros y quedándose el club blanco el 50% de su pase. Víctor Fernández conoce bien al jugador, puesto que estaba en cadetes en la Fábrica cuando el actual entrenador zaragocista entró en la dirección de la cantera blanca en 2015, plaza en la que el técnico estuvo dos años. El jugador, en estos momentos, prefiere seguir en Primera y en el Celta y ahora mismo no contempla su salida en forma de cesión a Segunda. En ese préstamo, Zaragoza y Celta tendrían que compartir la ficha.

Así, la operación, de poderse hacer efectiva, sería en el tramo final del mercado, en función de la situación del centrocampista para Claudio Giráldez, técnico del conjunto celeste. Eso sí, en el caso de que tenga que abrir la puerta a la categoría de plata la opción zaragocista le seduciría más que otras por estar Víctor en el club. El Celta, con 34 jugadores en estos momentos, necesita aligerar la nómina de futbolistas y querría dar salida a unos 10 antes de comenzar la pretemporada, pero la idea de Dotor es empezar la preparación con el club vigués y después calibrar sus opciones. La entidad celeste, eso sí, es más partidaria de una venta que de una cesión.

Dotor es un centrocampista con despliegue y llegada que era una de las grandes joyas de la cantera blanca, a la que llegó procedente del Rayo Majadahonda. Firmó hasta 2028 con el Celta y empezó siendo importante para Benítez, con hasta siete partidos en el once y otros 9 saliendo desde el banquillo hasta que tuvo que pasar por el quirófano para operarse de pubis. Así, con Giráldez solo jugó a la vuelta de esa lesión, ya en la última jornada del campeonato para completar 17 partidos de Liga y dos de Copa y 881 minutos oficiales en su primera temporada como celeste.

La cesión de Guti

En la 22-23 fue uno de los jugadores más protagonistas de la gran temporada del Castilla en Primera RFEF, con Raúl González Blanco, con 12 goles (dos de ellos en la fase de ascenso a Segunda División) y dos asistencias en algo más de 2.000 minutos sobre el verde. Destaca por buena interpretación del juego y su facilidad para llegar a portería, es también un mediocampista de recorrido, con buen manejo de pelota y gran disparo de media distancia, un box to box de perfil muy similar al de Guti, cedido hasta junio por el Elche y cayó lesionado en la rótula en su primer partido con el Zaragoza el 6 de febrero y que ahora tiene que regresar al club ilicitano. Que el club esté buscando un jugador de estas características deja claro que la apuesta por Guti, que todavía no ha empezado a correr y que llegará muy justo al comienzo de la próxima temporada, no se va a hacer efectiva en busca de una nueva cesión.