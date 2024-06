El Zaragoza apunta a la cesión de Hugo González, extremo del Valencia

El Real Zaragoza ha realizado los primeros movimientos para lograr la cesión del extremo del Valencia Hugo González, de 21 años y que ya ha debutado en el primer equipo, jugando en nueve partidos en el pasado curso, y que no ha tenido un papel importante para Rubén Baraja, combinando su estancia con la primera plantilla con el filial, en el que en esta temporada ha disputado 23 choques, en Segunda RFEF, en el Grupo 3, con 10 goles y dos asistencias. No es el único jugador que interesa del equipo valencianista, puesto que el club aragonés también tiene en la agenda a Cristian Rivero, portero que acaba contrato y que el club levantino está estudiando si renovar para que salga cedido. Sea como arquero libre o en esa cesión desde la entidad de Mestalla, Rivero es uno de los porteros seguidos en un arco zaragocista que va a sufrir una remodelación importante en este verano.

El interés es mucho más importante en Hugo González y ya ha habido contactos con el jugador, que tiene ofertas de dos clubs más de Segunda y que, salvo giro de la situación, va a salir a préstamo este verano. Baraja cree en las posibilidades del futbolista y este renovó en enero hasta 2027, además en una posición donde el club de Mestalla no anda sobrado de efectivos, con Fran Pérez, Canós y Diego López con contrato y la posibilidad de ejercer la opción por Peter Federico. Así, el técnico podría esperar al transcurso del verano para abrir la puerta a Hugo, pero la decisión de su salida está en la práctica tomada.

González es uno de los integrantes de la llamada Quinta del Pipo (Javi Guerra, Diego López, Mosquera, Fran Pérez...), pero no ha tenido el protagonismo del resto, ya que en esta temporada solo ha jugado en 9 partidos, tres de los últimos cuatro de Liga, y en todos saliendo desde el banquillo, pero su nivel y calidad como extremo están fuera de duda. Posee desborde, velocidad y uno contra uno, aspectos muy valorados por Víctor y el Zaragoza no tiene ahora mismo ningún extremo diestro puro (aunque puede jugar en cualquier puesto de la segunda línea de ataque), más allá del retorno tras su cesión del Elche de Bermejo, sobre el que está por decidir su futuro. Mollejo y Valera vuelven al Atlético, aunque el primero con opciones de una tercera cesión, que no es sencilla, y resta Adrián Liso, zurdo y con contrato del Aragón y con todas las papeletas para quedarse en el primer equipo, si bien no le van a faltar ofertas en este verano.

Cristian Rivero, esta temporada en el partido ante el Alavés. / EUROPA PRESS

El Zaragoza también ha preguntado por Cristian Rivero, de 26 años y tercer portero del Valencia en los últimos años y que debutó en el primer equipo esta temporada ante el Alavés por la lesión de Jaume Domènech. En Mestalla aún no se ha decidido si ofrecerle renovar, pero sería para que saliera cedido, teniendo en cuenta que en la portería valencianista es factible que salga Mamardashvili, traspasado, y ya ha fichado a Dimitrievski, además de Domènech. El club che va a fichar a otro portero si sale el meta georgiano, uno de los más cotizados de Europa y por el que el Newcastle está dispuesto a pagar 40 millones de euros. Rivero estuvo cedido en el Alcorcón en la segunda vuelta de la 21-22, pero no logró hacerse con un sitio y su llegada al Zaragoza sería para subir la competencia no como portero principal.

La portería zaragocista

El Zaragoza tiene con contrato en vigor a Cristian Álvarez, que ha acumulado hasta tres lesiones esta temporada, la primera de ellas con una recaída, Poussin y Rebollo. Los dos últimos saldrán seguro y el arquero argentino, con un año más, sigue, pero los numerosos problemas de lesiones que ha vivido introducen matices de dudas. En caso de ascenso, el Zaragoza estaba obligado a hacerse con Badía a coste cero, asumiendo su contrato en el Elche y, al no subir, tendría que negociar con el catalán si logra la carta de libertad de la entidad alicantina, donde además no sigue Beccacece, por lo que tiene más opciones de quedarse. Ahora mismo todo apunta a que el Zaragoza no se va a lanzar en esa continuidad de Badía, por lo que el club necesita dos porteros. Una opción que está en el mercado es Caro, portero del Burgos, pero el Zaragoza no ha hablado de momento con él.