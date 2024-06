El Real Zaragoza, en la pugna por Jorge Pascual

No será fácil su fichaje, pero el Real Zaragoza está en la carrera por hacerse con el delantero del Villarreal Jorge Pascual tras el descenso del minisubmarino a Primera RFEF. El ariete almeriense, de 21 años, está en el mercado y, aunque empezará la pretemporada a las órdenes de Marcelino García Toral va a salir con seguridad del conjunto castellonense, con el que tiene dos años de contrato.

El club aragonés conoce las condiciones de esa salida, que sería preferentemente con un traspaso a coste cero, con objetivos, conservando derechos económicos sobre el ariete y una opción de futuro a favor de la entidad amarilla para recuperar al futbolista, y desde el entorno del punta se admite el interés zaragocista, si bien hay otros equipos de Segunda, el Tenerife sobre todo, pero no el único, y hasta algún interés mucho menos concreto en Primera. Eso sí, el destino apunta a la categoría de plata de este joven futbolista, que ya ha debutado con el primer equipo, este curso jugando en hasta cinco partidos, uno de ellos de Liga, dos de Copa y dos de Europa League, ambos ante el Maccabi Haifa.

Se trata de un delantero fuerte y rápido, de 1,87 metros, con un buen remate con su pierna izquierda y que va bien al espacio, con buena capacidad técnica y con hechuras para hacerse un hueco futuro en la élite. Natural de Almería (9-4-2003), sus primeros pasos fueron en las categorías inferiores del CD Oriente. Fue con 12 años cuando llega al Villarreal, donde su proyección ha sido meteórica a través de sus distintos equipos de cantera. En la 20-21 estuvo cedido en La Roda y en las dos campañas siguientes militó en el Villarreal C, aunque en el final de la 22-23 y con Quique Setién ya debutó con el primer equipo, en Conference League ante el Anderlecht y de titular, para sumar también minutos ligueros contra el Cádiz y el Atlético, marcando el gol del empate ante el cuadro colchonero en la última jornada liguera de ese curso.

En la última temporada, además de los cinco partidos disputados con el primer equipo, anotando una diana en Copa ante el Chiclana, ha disputado 39 encuentros en Segunda, 29 de ellos de titular (2.503 minutos), con cuatro goles y cuatro asistencias, dejando claro su nivel y el Villarreal en ningún caso contempla que se quede en el filial tras bajar a Primera RFEF. La idea es un traspaso, antes que una cesión, pero conservando derechos de futuro sobre el punta, que no ha demostrado aún todo el potencial que atesora.

El Real Zaragoza va a llevar a cabo una amplia reconstrucción de su delantera, donde se busca salida para Bakis, que apunta a jugar en Turquía o en la Bundesliga 2 si sus agentes logran encontrarle el acomodo esperado, y Sergi Enrich, al que ya se le ha comunicado que debe buscar un destino y que no cuenta para el entrenador. Mientras, Azón, con solo un año más de contrato, no está entre los jugadores que Víctor ve imprescindibles para el próximo curso por lo que buscar una salida con un traspaso de por medio no está ni mucho menos descartado.