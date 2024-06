Lluís López está entre los pocos 'intocables'

Cuatro centrales ha tenido el Real Zaragoza en el curso recién finalizado, Mouriño, Francés, Jair y Lluís López, y el que más posibilidades cuenta de quedarse en la plantilla es el defensa catalán, de 27 años y curiosamente el que menos ha jugado con diferencia de ese cuarteto. Sin embargo, para Víctor el central nacido en Manresa es uno de los pocos intocables que deben seguir en ese vestuario sí o sí, por su aportación y experiencia, pero también por su factor de cohesión en ese grupo, donde es uno de los líderes, está entre los capitanes y es de los que tienen un mayor factor de arrastre sobre el resto que va a ser vital teniendo en cuenta los muchos cambios que van a llegar.

Lluís López llegó en el verano de 2021 tras desvincularse del Espanyol, y aunque tiene alguna posibilidad en el extranjero, que ya surgió en enero, en principio seguirá en el Zaragoza. Tanto Juan Carlos Cordero, que ya lo llevó a Tenerife y que le renovó hace un año hasta 2025, como Víctor Fernández juzgan importante que siga en la plantilla y cumpla la próxima temporada el año de contrato que le resta. Ha vivido Lluís López un curso que empezó siendo el de menor aportación sobre el césped desde su llegada, en el arranque del mismo con Escribá y con el nivel excelso entonces de Francés y Jair. Tuvo que esperar a la novena jornada, intersemanal en Andorra, para estrenarse en esta Liga, donde solo jugó cuatro partidos en la primera vuelta y hasta tuvo que cumplir dos de sanción por su expulsión estando en el banquillo ante el Huesca.

Sin embargo, Velázquez le acabó por dar un lugar fijo en los 8 últimos choques con el pucelano. Con Víctor empezó de suplente pero acabó por hacerse un hueco en el once ante Huesca, Leganés y Burgos, donde una lesión de rodilla, un esguince, le hizo decir adiós a la temporada, a las últimas cuatro jornadas, para completar 18 partidos de Liga, 15 de titular y 1.316 minutos en el torneo regular, muchos menos que Francés (3.194), Jair (2.854) y Mouriño (2.146).

Sin embargo, es el que tiene todas las papeletas para quedarse. Con Francés, con un año más de contrato y ofertas de Primera, la salida en forma de traspaso si no renueva es la vía más clara, mientras que Mouriño regresa al Atlético, que le quiere dar un destino en la élite, ya sea en España o en Portugal (Braga o Famalicao) y que solo volvería a ser cedido a la categoría de plata si no hubiera otra posibilidad. Mientras, Víctor no cuenta con Jair y se le ha transmitido que debe irse.

Los cinco capitanes

Y, entre los capitanes, Cristian Álvarez y Nieto viven sombras en su futuro por las lesiones, aunque la determinación de ambos es seguir en el Zaragoza, Maikel Mesa hace fuerza para irse a Tenerife y Jair tiene ya la sentencia del club. Por eso la presencia de Lluís, cuatro temporadas y 83 partidos oficiales de zaragocista en tres años, se juzga muy importante.