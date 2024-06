Maikel Mesa, un desenlace antes del regreso del Real Zaragoza

Los pasos dados por Maikel Mesa, primero por su agente y luego por él mismo, pidiendo a Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, su salida rumbo a Tenerife y el inicio del diálogo del ejecutivo cartagenero con su homólogo en el club isleño, Mauro Pérez, han sentado las bases de una operación en la que no hay vuelta atrás y en la que todas las partes implicadas esperan una resolución antes de que empiece la pretemporada, que ambos equipos arrancan el 8 de julio, en el caso zaragocista con las pruebas médicas. En circunstancias normales y salvo giro inesperado, el centrocampista ofensivo tinerfeño ya no volverá a entrenarse más a las órdenes de Víctor Fernández y las primeras gotas de sudor las derramará con Óscar Cano para cumplir su sueño de jugar en el equipo de su tierra, de donde salió en cadetes.

Esas son las expectativas que maneja el propio jugador, con la firme esperanza de que todo llegará a buen puerto a finales de este mes de junio o a principios del siguiente. Su agencia de representación también confía en ese desenlace y lo mismo que el Tenerife, donde se apuesta por Maikel Mesa como el fichaje del verano, por el regreso del jugador que además ha vivido su mejor temporada como profesional en la faceta goleadora, con hasta 11 dianas. El Zaragoza, por su parte, también sabe que no hay vuelta atrás y tanto al futbolista y sus agentes como al Tenerife les ha hecho saber que harían valer el año de contrato que tiene, pero que comprende las razones de ese regreso, en el que Mesa ha aludido también a temas personales. Víctor no considera al futbolista imprescindible pese a sus 11 dianas y a que siempre ha sido titular con él en la mediapunta, ya que prefiere en ese puesto a un jugador que entre más en contacto con el balón y con un perfil más asociativo.

Sabe el Tenerife que el centrocampista no va a salir con la carta de libertad, pero la diferencia entre lo que el Zaragoza pide, medio millón (la cláusula es de tres), y el acuerdo es escasa, porque no se trata de un negociación de grandes números. En la mitad o algo más de esa cifra y en algunos objetivos podría estar la solución, también con el esfuerzo del jugador, que tiene un salario de 300.000 euros más incentivos en La Romareda y que firmaría por dos campañas, con la posibilidad de otra opcional, en el club isleño. Mesa, después de los pasos tan claros que ha dado para regresar a su tierra y al equipo en el que comenzó, confía plenamente en que el Tenerife no le deje tirado en esta última fase de un operación que tiene más que sentadas las bases y que se inició hace muchas semanas con los primeros contactos entre los agentes del futbolista y el club chicharrero, tal y como desveló este diario.

Hay que recordar que Maikel Mesa tuvo una oferta del club canario en el verano pasado, pero Juan Carlos Cordero consiguió convencerle para que firmara por dos temporadas en el Zaragoza. Influyó también en la decisión del futbolista la opinión de la afición tinerfeña, que no se mostró muy partidaria de su llegada entonces, recordando la celebración de un gol en un derbi cuando vestía la camiseta de Las Palmas y hasta hubo alguna pintada ("Maikel Mesa not welcome") en el Heliodoro. "Es un magnífico jugador, las veces que he hablado con él me parece una persona equilibrada y, como deportista canario que es, no me extraña en absoluto que quiera volver a la isla»", aseguró su presidente, Paulino Rivero, a Radio Club Tenerife el 7 de mayo.

Por eso, el gesto de no celebrar los goles, uno de ellos anulado, ante el Tenerife el 31 de marzo y sus declaraciones posteriores eran su manera de tender la mano. "Hoy estoy aquí y mañana no lo sé, porque el fútbol es muy caprichoso. Si no llevara nueve goles (ha terminado con 11 en 41 partidos) igual usted me estaría preguntando por mi salida en verano", aseguró en una entrevista en El Periódico de Aragón el 4 de abril, para también hablar abiertamente de un regreso al equipo chicharrero: "Me centro en el día a día, pero a todos nos hace ilusión jugar algún día en el equipo de tu tierra. Eso creo que es muy entendible. Un zaragozano si le preguntas te lo dirá igual. Ojalá se dé jugar en el Tenerife, para mí sería un orgullo haber estado en Las Palmas y allí, es la ilusión de cualquier canario", añadió. Esa ilusión la va a cumplir y no tardará demasiado, muy probablemente antes del inicio de la pretemporada.