El Real Zaragoza, atento a Tasende

El Real Zaragoza no pierde de vista a Dani Tasende, lateral izquierdo del Villarreal. El futbolista, de 23 años, alcanzó un preacuerdo con el CD Tenerife para las próximas cuatro temporadas pero la situación del club insular y el interés de otros equipos ha hecho que esa operación no esté tan clara en estos momentos. Ese preacuerdo tiene fecha de caducidad, el próximo 30 de junio, y ahora mismo no está nada claro que vaya a cumplirse.

En cualquier caso, la operación depende también de que el futbolista se desvincule del Villarreal. Ese era, a priori, el gran condicionante para que Tasende pudiera ejecutar el preacuerdo firmado con el Tenerife y convertirse en jugador chicharrero para las próximas cuatro temporadas. El conjunto canario no da por perdida la operación e intentará salvarla por todas las vías posibles pero ya está sondeando el mercado de laterales izquierdos temiendo que no sea posible.

En ese caso el Real Zaragoza estará muy atento a sus opciones para incorporar a Dani Tasende a sus filas para el curso 2024-25. Se trata de un futbolista muy del gusto de Juan Carlos Cordero, que ya ha intentado su fichaje en dos ocasiones. El pasado verano fue uno de sus grandes objetivos y posteriormente intentó su cesión desde el Villarreal en la ventana invernal para cubrir la baja del lesionado Nieto. En ninguno de los casos fue posible y el jugador no se movió del Villarreal B.

La situación del futbolista en el club amarillo ha sido un tanto peculiar. El pasado verano el Villarreal estaba dispuesto a dejarle salir pero con la intención de traspasarlo a otro club de Primera División. Después, en septiembre anunció su renovación hasta 2026 y en invierno volvió a negociar una salida que hubiera tenido el formato de una cesión con la obligación de compra al final del curso en caso de ascenso por cinco millones de euros. El Cádiz y el Girona estuvieron interesados y, en Segunda, al menos cinco clubs además del Real Zaragoza también preguntaron por él pero el Villarreal B no quería su salida a la Segunda División.

Ahora, el Tenerife había tomado la delantera a todos los pretendientes, firmando un preacuerdo con Dani Tasende para las próximas cuatro temporadas, supeditado, eso sí, a su desvinculación del Villarreal y con una fecha de caducidad, el próximo 30 de junio. Sin embargo, la situación institucional que vive el club isleño, con su máximo accionista, José Miguel Garrido, imputado en el Caso Nummaria, ha provocado una incertidumbre que hace que tanto el futbolista como el propio Villarreal estén esperando a que ese preacuerdo caduque a finales de este mes y no se firme.

No solo los problemas institucionales que vive el Tenerife están haciendo tambalearse esta operación (y otras que ya tenía encarriladas el club), sino también la aparición de nuevos pretendientes que pujan por el futbolista. En ese escenario es en el que puede aparecer el Real Zaragoza, muy atento a cualquier oportunidad que pueda tener para cumplir el deseo del director deportivo, Juan Carlos Cordero, de contar con un futbolista que ya ha destacado en Segunda División en el filial del Villarreal.

El lateral gallego lo hizo sobre todo hace dos temporadas, en las que jugó 38 partidos e hizo tres goles, uno de ellos en La Romareda. El pasado curso disputó 34, anotando un gol, mientras que con el primer equipo solo ha disputado un partido de Copa del Rey. Tasende lleva desde 2020 en las filas del Villarreal, siempre en su filial, con quien logró el ascenso de Primera RFEF a Segunda División el curso 2021-22.

El Real Zaragoza cuenta con dos jugadores en el lateral izquierdo en estos momentos. El zaragozano Carlos Nieto, con contrato hasta 2025 pero que sale de una grave lesión que le ha tenido en el dique seco los últimos meses, y Quentin Lecoeuche, que el verano pasado firmó dos temporadas con una tercera opcional. El lateral galo ha vivido una temporada llena de lesiones que han frenado su progresión, por lo que el club pretende buscarle una salida y reforzar ese lateral izquierdo, para el que es difícil encontrar especialistas. Por eso Juan Carlos Cordero pretende a Dani Tasende, pero habrá que esperar para que se produzca su salida del Villarreal y no se haga efectivo el preacuerdo que alcanzó con el Tenerife.