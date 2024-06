El enfado de los afectados del Gol Sur: "El club se está aprovechando de nuestro zaragocismo"

La situación tan excepcional del derribo por fascículos de La Romareda hacía casi imposible encontrar una solución que agradara a todos, pero, desde luego, la decisión que ha tomado el Real Zaragoza para recolocar a los abonados de Gol Sur no ha convencido, por decirlo de manera suave, a los afectados. El que mejor se lo ha tomado acepta con resignación casi estoica la problemática mientras los más enfadados se están planteando, aunque les duela, abandonar el club de su vida.

Rodrigo Ríos llevaba 6 años siendo abonado del Zaragoza. Y digo llevaba porque, tras el anuncio del club, tiene prácticamente decidida su no renovación. "Lo han hecho todo mal. Para empezar, me parece una ofensa que una de las opciones sea darse de baja. No puedes ofrecer así en una encuesta esa opción. Eso es no entender el zaragocismo», asegura un Ríos que reconoce que, entre las muchas opciones que habían barajado desde que se anunció el derribo de su grada, no estaba la de que modificaran los precios de los abonos. «Se han perdido todos los valores», subraya el aficionado que, perjuicios económicos aparte, confiesa sentirse «enormemente decepcionado» con el Zaragoza.

«El club sabe que el campo se va a llenar igual. Es vergonzoso y lamentable»

Muchos de los abonados del Gol Sur que quieran continuar acudiendo a La Romareda la próxima temporada, tendrán que rascarse el bolsillo. «Se están aprovechando del zaragocismo. Saben que el campo se va a llenar igual. Es vergonzoso y lamentable», afirma tajante Daniel Conejero, un zaragocista con 12 años de antigüedad. Él sí que lleva intención de renovar, aunque «no le faltan» ganas de no hacerlo tras este «desprecio» del club. «El Zaragoza es una cosa y sus dirigentes otra. Eso les salva», indica Conejero, que no entiende cómo han tardado tanto en comunicar la decisión. «Pensaba que con todo el tiempo que han tenido iban a pensar una solución mejor», subraya. «Han tirado por lo fácil y, por supuesto, lo que les sale mejor a ellos», añade.

Demasiada exigencia

También quiere acudir a La Romareda Héctor Losada, en el que sería su tercer año como abonado. El zaragocista reconoce la «difícil» situación en la que se encontraba el club. «Era complicado, pero reubicarte en otra zona, teniendo que pagar mucho más seguramente y además alejarte de la gente con la que veías habitualmente los partidos a mí me toca las narices», reflexiona Losada, que considera que el Zaragoza con esta medida exige mucho, con el agravante de lo poco que ofrece últimamente sobre el césped: «Ya digo que quiero seguir, pero si después de 11 años en Segunda voy a tener que pagar 400 o 500 euros por ver a equipos que además son muy malos pues....por lo menos hace que te plantees las cosas».

En una línea similar habla Silvia Rived, que confía en obtener un asiento en Gol Norte. «Esa es mi esperanza. Pagar 20 o 30 euros más por el abono pues no me importa, pero si me toca ir a Tribuna y el aumento es bastante significativo habrá que pensárselo mejor...», explica la zaragocista, que protesta por la «mala suerte» que han tenido los aficionados de esa parte del estadio. «¿Qué culpa tenemos los del Gol Sur de que empiecen a tirar el campo por nuestra zona? A mí eso me da mucha rabia», confiesa.

«No sé si merece la pena hacer el esfuerzo si no vas a poder cantar los goles con tu gente»

Testimonio parecido da a este diario Víctor Valero (15 años de abonado), que cree que si el criterio era la antigüedad a su juicio «el correcto», debía haberse hecho con todos los abonados y no solo los del Gol Sur. En su caso, la coyuntura económica va a jugar un papel clave a la hora de tomar la decisión de renovar: «Si el club piensa en sus cuentas, nosotros también. Está claro que como saben que van a tener menos abonados quieren compensar por otro lado».

Lo que parece evidente es que el Zaragoza no ha acertado con su decisión. «Nos ha cabreado y lo peor es que la incertidumbre continúa, porque aún no sabemos qué va a pasar con nosotros. Sigue todo en el aire», afirma Alejandro López, que cree que muchos aficionados optarán por pagar los 60 euros para mantener su número de abonado., aunque «las ventajas que te dan son insuficientes». López apela al factor emocional de la redistribución para mostrar su malestar: «Lo bonito del fútbol además es compartirlo. No sé si merece la pena hacer el esfuerzo si no vas a poder cantar los goles con tu gente».