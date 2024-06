Así reubicará el Real Zaragoza a los abonados del Gol Sur

El Real Zaragoza ha lanzado este jueves su campaña de abonados para la temporada 2024-25 en la que informa de cómo se procederá a la reubicación de los abonados del Gol Sur, que va a ser derribado el próximo mes. Los afectados tendrán que comunicar al club que quieren reubicarse en otra zona y esperar a que queden asientos a disposición para ser recolocados. El criterio que se seguirá es el de la antigüedad en el abono o por antigüedad media del grupo al que se pertenezca.

Bajo el lema "Tu eterna Romareda", el club informa también de que no habrá altas de nuevos abonados y lanza una novedad, el abono sin asiento, para quienes no puedan asistir al estadio a durante las obras pero no quieran perder su antigüedad ni el número de socio. Por 60 euros tendrán acceso a la compra prioritaria de entradas con undescuento especial.

Desde este mismo jueves 20 de junio se abre el periodo de renovaciones de Preferencia y gradas Este y Norte, así como de los sectores no afectados del Gol Sur: 224-225 y palcos 52 al 64 incluidos. El 26 de junio es la fecha límite para modificar o cancelar las domiciliaciones bancarias. El 1 de julio se cargará la cuota para los abonos domiciliados y el 5 de julio será el último día para gestionar las renovaciones de todos esos sectores.

Real Zaragoza

Paralelamente, del 20 de junio al 5 de julio se realizará una consulta a través del Área de Socio online para que los afectados del Gol Sur especifiquen qué quieren hacer. Tendrán tres opciones: reubicar su abono en otra zona del estadio, adquirir el nuevo abono sin asiento o darse de baja. En caso de querer reubicarse se podrá elegir disponibilidad en Preferencia, Este y Norte a su precio correspondiente.

A partir del 8 de julio se comunicarán los plazos y cómo se procederá a la reubicación de esos seguidores que quieran seguir acudiendo a La Romareda. El criterio será el de antigüedad en el abono o del grupo al que se pertenezca.

Los 17.567 abonados que renovaron su abono en mayo de 2023 manteniendo los precios de la temporada 2022-23 verán incrementadas sus cuotas entre 30 euros (Grada Norte y Lateral) y 100 euros (palco). Quienes renovaron o se dieron de alta durante la campaña de junio pagarán lo mismo que para la temporada 2023-24.