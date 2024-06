El análisis del último fichaje del Real Zaragoza: "Femenías es un porterazo"

Un portero reactivo, con buenos reflejos, buena colocación y experiencia en contextos de exigencia. Es el análisis que hacen de Joan Femenía dos exporteros, Esteban Suárez, ex del Oviedo y amigo del nuevo zaragocista, y Alberto García, ex del Rayo y comentarista de LaLiga. También coinciden ambos en algo más: su perfil recuerda al de Edgar Badía.

«Se asemeja a lo que puede ser Edgar, un portero muy reactivo porque es muy rápido de ejecución y luego tiene muy buen golpeo. Está en ese punto de experiencia importante, incluso no jugando adquieres experiencia y es el momento de que su carrera tiene que dar un salto hacia adelante», señala Esteban, que lo conoce de sus dos años en el Oviedo. «Hice muy buena relación con él y, aparte de ser buena gente, es un chico que tuvo que superar aquí un proceso de presión, de críticas, y acabó muy consolidado. Hizo callo en Oviedo para aguantar en una ciudad exigente como Zaragoza».

«Me parece un portero que sabe lo que es defender en contextos de exigencia, eso es primordial. Lo que veo es que es un portero que en situaciones de portería, en esas paradas de gol, tiene capacidad de reacción con un buen nivel condicional que te da eso que es primordial que es que un portero pare. Tiene ese punto de agilidad, condición física que te permite en situaciones de remate incluso en distancias cercanas, que tiene la capacidad de intuir y reducir en el uno contra uno. Joan lo que principalmente te da es en esas situaciones extremas en que el portero tiene que parar un remate rápido o desde posiciones cercanas, ahí es donde más resultado te da», indica Alberto.

En Oviedo fue donde más partidos jugó, 40 y 42 en cada una de las dos campañas que jugó en el Tartiere. «Lo que más mejoró en Oviedo y, además con una evolución importante, es en su colocación en la portería. Cuando empezó a jugar le costaba más acabar bien posicionado, estar bien colocado, hacer la portería más pequeña, estar bien perfilado, y terminó sabiéndose colocar muy bien. Cuando le chutaban estaba en el sitio que tenía que estar», destaca Esteban.

Posteriormente, en el Levante, le ha tocado también estar en el banquillo y tanto Esteban como Alberto señalan que ahí también ha madurado, ha aprendido, ha sumado desde el banquillo y ha estado preparado cuando le ha tocado jugar. «El Zaragoza ficha un portero que es titular pero que si no juega, suma. Es decir, te va a dar calidad en el entrenamiento y para mí el ambiente de un vestuario lo dan los suplentes. Te da calidad de entrenamiento y rendimiento cuando juega», resume el ovetense.

Está por ver qué sucede con la portería aragonesa, si finalmente el club consigue el regreso de Badía y qué ocurrirá con Cristian, pero la suma sería espectacular para estos dos exguardametas. «Es complementario, creo que es un perfil muy cercano a lo que puede ser Edgar, que es un portero sensacional y te da ese punto a nivel ofensivo. A Cristian lo he conocido menos, nos hemos enfrentado mucho, pero no puedo decir nada que no sepáis. Todo lo que genera Cristian tiene un punto muy innato. Sin conocer el futuro de la portería del Real Zaragoza, si los tres están en el equipo estamos hablando de una portería muy bien cubierta, con matices diferentes entre ellos, pero que el entrenador tendría ese bendito problema de por quién apostar», indica Alberto.

Muy centrado

«A Edgar no lo conozco, no tengo la cercanía que tengo con Joan, que venía a mi casa, pero Edgar me gusta y la sensación que tengo es de que de cabeza está muy, muy centrado. Con Edgar y Joan, más súmale a Cristian, pero sobre todo Edgar y Joan que son dos de estar los 42 partidos a pleno rendimiento, el Zaragoza tiene dos porterazos. Si en todas las líneas tiene esos puestos cubiertos así, cuidado. Cuando tienes la portería bien cubierta, cumples objetivos seguro», advierte Esteban.

«Creo que es un buen complemento a lo que es la portería. Además es un portero que ha demostrado que cuando no ha empezado jugando y han tenido que recurrir a él como el año del Levante tuvo un gran rendimiento y cuando ha asumido la titularidad desde el inicio pues también, como fue en el Real Oviedo», indica Alberto. «Tres porteros titulares, porque los tres pueden ser titulares, no sé para la salud del entrenador y de Mikel (Insausti, preparador de guardametas). Intuyo que cuando fichan a Joan es que con Edgar o con Cristian tienen otros planes. Pero hablo de Joan, que me encanta como portero y como persona, y de Edgar, que me encanta como portero. Creo que el Real Zaragoza tendría una de las mejores porterías de Segunda ahora mismo. Me identifico mucho con los dos, me parecen dos porterazos», añade Esteban Suárez.

El avilesino, que jugó 14 temporadas en Primera, tiene una magnífica relación personal con Femenías. «Es espectacular, un chaval que vive por y para el fútbol. Es una persona normal, que te puedes sentar a hablar con él de cualquier cosa, normal, familiar, pensando siempre en su profesión, cuidándose. Es un chico fantástico con mayúsculas y trabajador. Pienso en el entrenador de porteros, Mikel, que lo conozco mucho, y va a estar a gusto porque te genera calidad de entrenamientos y es una buena persona», concluye.