Una Segunda de Primera

Los ascensos del Málaga, Depor, Castellón y Córdoba más los descensos de Cádiz, Almería y Granada, han llenado la próxima temporada de Segunda División de clubs con experiencia en Primera. De hecho, de los 22 equipos que partirán a mediados de agosto en busca de sus diferentes objetivos, solo cuatro no han estado nunca en la máxima categoría: el Racing de Ferrol, el Mirandés, el Cartagena y el Eldense. Entre los otros 18 participantes suman nada menos que 391 temporadas en la élite.

El Real Zaragoza tendrá por tanto una dura competencia por lograr sus metas, pero será el club con más temporadas en Primera División, con un total de 58, y uno de los cuatro participantes que ha jugado más ocasiones en la élite que en Segunda. Además de contar con el palmarés más extenso con sus 9 títulos oficiales, dos de ellos europeos. En sus 92 años de existencia ha militado en 58 ocasiones en Primera, en 27 en Segunda (la próxima será la vigesimoctava, decimosegunda consecutiva, el periodo más largo de su historia), y cuatro en Tercera allá por sus inicios. Los otros tres son el Deportivo de la Coruña (46 y 41), el Racing de Santander (44 y 37) y el Málaga (17 y 8), aunque en este último caso solo están contabilizadas las temporadas con su denominación actual. Como CD Málaga suma 14 años más en Primera y 28 en Segunda.

Más de la mitad de clubs, doce, acumulan más de una década de experiencia en la élite. Tras los mencionados Real Zaragoza, Deportivo y Racing de Santander aparecen el Sporting, con 42 cursos en Primera, el Oviedo (38), el Granada (27), el Elche (24), el Levante y el Cádiz (16), el Tenerife (13)y el Castellón (11). Además, el Córdoba estuvo nueve cursos, el Almería nueve, Albacete y Eibar siete, el Burgos seis y el Huesca dos, ambos en la última década.

Así, Racing de Ferrol, Mirandés, Cartagena y Eldense son los únicos que no han ascendido nunca a la máxima categoría, pero todos ellos tienen sobrada experiencia en Segunda, donde no habrá ningún debutante ni ningún conjunto filial. Los gallegos acumulan 35 campañas en la categoría de plata por las 10 del Mirandés, las 7 del Cartagena y las 6 del Eldense, el más novel. Los 22 participantes en la Segunda División 2024-25 acumulan un total de 638 temporadas en la categoría.