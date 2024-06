Francés no va a los Juegos Olímpicos

El zaguero del Real Zaragoza Alejandro Francés se queda sin ir a los Juegos Olímpicos de París, una decisión que ya se barruntaba y que se acaba de hacer oficial en la convocatoria facilitada por Santi Denia. El central zaragozano, capitán y fijo en la sub-21, no tendrá ese billete en una lista de 22 jugadores en la que el seleccionador tendrá que hacer 4 descartes el 7 de julio, que en principio no viajarán a París aunque tendrán que estar pendientes de cualquier lesión en el combinado nacional. Es una convocatoria en las que el técnico cuenta con tres mayores de 23 años: Juan Miranda, Sergio Gómez y Abel Ruiz.

El seleccionador ha optado por mezclar jugadores que están en la sub-21 con otros de pasado reciente por ella y eso ha descabalgado a Francés, ya que Denia ha apostado por Eric García (Girona) y Jon Pacheco (Real Sociedad), además de que la gran irrupción en esta temporada de Mosquera (Valencia) y Cubarsí (Barcelona), que no fue a la absoluta a la Eurocopa para ir a París también ha jugado en contra del defensa zaragocista, que ha hecho una notable campaña, pero al que le ha perjudicado estar también en Segunda, ya que todos los centrales que se lleva Denia militan en Primera.

Denia ha seguido muy de cerca a Francés toda la temporada, estaba en la prelista para los Juegos y tiene muy en consideración su papel, pero eso no ha bastado para que fuera incluido en la lista definitiva. De los 22 convocados destaca la presencia de dos futbolistas que pertenecen a clubes extranjeros -sin contar a un Abel Ruiz que dejará el Sporting de Braga para recalar en el Girona-. Tanto Sergio Gómez (Manchester City) como Adrián Bernabé (Parma), han recibido el permiso de su respectivo club, que al no ser españoles no están obligados a ceder a sus futbolistas para la cita olímpica.

Santi Denia tendrá que descartar a cuatro futbolistas -uno de ellos portero- para la lista definitiva a entregar a la FIFA en la segunda semana de junio. Además, dos de los jugadores que integran la lista se incorporarán cuando acabe la participación de España en la Eurocopa. Álex Baena y Fermín López optan a doblar torneo. Una circunstancia que no se ha dado con otros dos futbolistas menores de 23 años que están concentrados en la Eurocopa de Alemania: Lamine Yamal y Nico Williams, ambos siendo titulares en una España que espera rival en octavos de final tras pasar la fase de grupos con pleno de puntos -nueve- y sin recibir ningún gol.

La selección española olímpica se concentrará el 1 de julio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde permanecerá hasta el 17 para disputar, un día después, un amistoso contra Estados Unidos. España debutará en los Juegos Olímpicos el 24 de julio frente a Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Después se trasladará a Burdeos, sede de sus dos siguientes encuentros en la fase de grupos: el día 27 de julio ante República Dominicana y el 30 de julio frente a Egipto. Los tres partidos se disputan a las 15.00 horas CEST (-2 GMT).

La prelista de 22 jugadores, es la siguiente:

Porteros: Arnau Tenas (PSG-Francia), Joan García (Espanyol), Alejandro Iturbe (Atlético de Madrid B).

Defensas: Juanlu Sánchez (Sevilla), Marc Pubill (Almería) Eric García (Girona), Cristian Mosquera (Valencia), Pau Cubarsí (Barcelona), Jon Pacheco (Real Sociedad), Miguel Gutiérrez (Girona), Juan Miranda (Betis)

Centrocampistas: Beñat Turrientes (Real Sociedad), Adrián Bernabé (Parma), Álex Baena (Villarreal), Fermín López (Barcelona), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Aimar Oroz (Osasuna).

Delanteros: Sergio Gómez (Manchester City), Diego López (Valencia), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Abel Ruiz (Sporting de Braga), Samu Omorodion (Alavés).