El Real Zaragoza eleva el precio de Iván Azón por encima de los dos millones

El verano apunta a ser largo para Iván Azón, con un año más de contrato con el Real Zaragoza y con una renovación pendiente a la que todavía no se le ha dado forma en una oferta concreta porque nadie en el club ni en el entorno del jugador descarta la opción de que el delantero acabe por salir. El punta ha estado y está en el punto de mira de clubs de la Championship, donde su estilo de juego encaja a la perfección, y donde además el potencial económico para una oferta sería importante, mientras que está muy bien considerado en Las Palmas o en el Valencia, aunque ninguno de esos dos clubs estaría dispuesto a pagar traspaso en este verano y esperarían a que quedara libre el 30 de junio de 2025.

Eso sí, el Zaragoza ya ha hecho saber que no contempla en estos momentos una oferta de dos millones por el ariete, al que Víctor Fernández no juzga imprescindible en el próximo proyecto en una remodelación ofensiva que se va a llevar por delante con seguridad a Enrich y a Bakis, mientras que la incógnita está en el canterano, suya cláusula cuando renovó en 2022 subió por encima de los 10 millones y que el Zaragoza, en caso de desprenderse de él, lo hará mediante un traspaso importante, algo que también ha establecido en el caso de Francés, al que ha situado en un listón de 4 millones más objetivos, para alcanzar los seis, una cifra fuera de mercado dadas las circunstancias del defensa.

Azón, con 125 partidos oficiales en el Zaragoza y 19 goles, tiene como aval su experiencia profesional con solo 21 años desde que llegó al primer equipo en la 20-21, debutando con Baraja para hacerse fijo con Iván Martínez después. Ha jugado mucho desde entonces, con JIM, en este caso con un papel más de revulsivo, Carcedo, Escribá, Julio Velázquez y Víctor, aunque ha tenido el hándicap en las lesiones, sobre todo en la 22-23, y sus condiciones, al ser un jugador joven, muy físico y con buena capacidad de remate, le convierten en un delantero apetecible para muchos clubs. Y, además, no se puede olvidar que el gol es lo que más se cotiza en el fútbol y que los arietes siempre son los destinatarios de operaciones importantes. Por eso, el Zaragoza, en caso de abrir la puerta a Azón, como está encima de la mesa, no lo hará por una propuesta baja, ya que el punta es internacional sub-21, con la que en el curso pasado disputó dos partidos.

Temporada difícil

Azón firmó goles decisivos en una temporada difícil para él ante Tenerife, Elche y Racing de Santander, al margen de su brega y su trabajo, resultaron claves para la permanencia. Ha acabado el curso con 5 tantos, el segundo máximo anotador tras Maikel Mesa y el delantero que más ha marcado en la escasez zaragocista de pólvora arriba. El punta, antes de renovar en 2022, ya tuvo posibilidades en la Championship y todavía tiene alguna abierta, porque la más clara, la de Ipswich Town, se diluyó con el ascenso de este club a la Premier. Hay que recordar que desde 2021, cualquier fichaje para el fútbol inglés y por el Brexit debe contar con umbral de puntos (apariciones, minutos, calidad de la Liga y del equipo del que llega, internacionalidad...) que se debe cumplir para que el jugador pueda trabajar legalmente en el Reino Unido, aunque también hay un panel de exenciones si no se llega a esa cifra. En el caso de Azón y dado que jugó en esta temporada en la sub-21 (ante Malta y Escocia) ya lo alcanzaría, por lo que esa vía está abierta y es un fútbol en el que el punta y su estilo encajan.

En España también tiene equipos que le siguen con atención, Las Palmas y Valencia entre ellos. Las Palmas no es una opción este verano porque no va a pagar traspaso y algo parecido sucede con el club valencianista, pero si no renueva y sigue en el Zaragoza esas vías serán susceptibles de abrirse el próximo año. También es un jugador muy del gusto de Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna. El club, si no renueva a Azón, debería apostar en todo caso en este verano por un traspaso, por ese solitario año de contrato, aunque el gol se cotiza.

Víctor empezó a su llegada dando la oportunidad a Bakis, pero Azón ya fue titular al tercer partido, ante el Tenerife, y el entrenador le relegó a la banda en el choque a domicilio contra el Levante, aunque después el bajo nivel del turco y la irrupción de Liso convirtieron a ambos en la dupla ofensiva zaragocista, con Azón siendo titular en 10 de los 12 partidos con el técnico del barrio Oliver, que en todo caso no juzga imprescindible que siga en el equipo. Y eso ya abre la opción a una salida que este verano se puede dar.