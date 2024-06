Aitor Buñuel, opción a tiro para el lateral del Real Zaragoza

El Real Zaragoza necesita dos laterales derechos la próxima temporada y Aitor Buñuel es una de las opciones que manejan Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández. Ya han hablado con el defensa navarro y desde el entorno del futbolista se reconoce que hay posibilidades de su fichaje por el club aragonés después de salir del Tenerife, donde no renovó, con la carta de libertad tras jugar 32 partidos oficiales en la última temporada, 28 de ellos de Liga (16 de titular). Buñuel tiene otras posibilidades en la categoría de plata, como el Elche, pero la presencia de Cordero, que lo llevó al Tenerife, puede inclinar la balanza del jugador, que a sus 26 años también cuenta con alguna propuesta en el extranjero.

El sueño del Real Zaragoza para ese lateral derecho es Álvaro Tejero, que ya militó en el club aragonés en la 20-21, cedido por el Eibar y que ahora ha acabado su contrato en el club armero y que espera posibilidades de Primera (el Leganés apunta a Altimira, cedido por el Villarreal y ya no sería una opción) o del extranjero. Buñuel completaría así el lateral derecho con Tejero, una demarcación en la que se juntarían dos futbolistas con una amplia trayectoria en Segunda.

Aitor Buñuel llegó al Tenerife en 2022 procedente del Almería, con el que logró el ascenso en 2022 tras disputar en dos años 34 encuentros entre la Segunda División y la Copa. Internacional por España en las categorías inferiores hasta la sub-21, el defensor nacido en Tafalla y canterano de CA Osasuna debutó con el primer equipo rojillo con solo 17 años y con Enrique Martín como entrenador en la categoría de plata en la 14-15. En Osasuna, en la 15-16, llegó a disputar 15 partidos en la élite y tras un breve paso por el Valencia CF Mestalla en la segunda parte de la temporada 17/18, Aitor Buñuel se erigió como protagonista del salto a Segunda División del Real Racing Club de Santander, en 2019 anotando incluso un tanto en la decisiva promoción de ascenso. Después, pasó por Almería para llegar al Tenerife en las dos últimas temporadas, donde ha jugado en 59 encuentros oficiales, con 32 de titular pese a la dura competencia del francés Mellot. Buñuel, con 122 partidos en la categoría de plata, supondría oficio, además de ser rápido, agresivo y muy competitivo para completar ese lateral diestro.

En el lateral zaragocista Fran Gámez, que ya ha firmado por el Eldense, no va a seguir tras no renovar su contrato, Marcos Luna vuelve tras su cesión al Real Unión desde enero, donde ha dado un buen nivel y apunta a otro préstamo, si es posible en Segunda, mientras que a Borge no se le espera al menos hasta octubre tras su grave lesión de ligamento a finales de febrero y de ser operado en marzo.