El análisis de Mario Soberón. "No es la alegría de la huerta, pero es un delantero muy completo"

Carlos Hernández y Marc Mateu, exzaragocistas ambos, con pasado en el filial, del que salieron en 2013, han compartido vestuario y equipo con el primer fichaje de esta temporada en el Real Zaragoza, Mario Soberón, y ambos coinciden en la misma expresión: “No es la alegría de la huerta en el vestuario, es más bien tímido, pero es un delantero muy completo”, aseguran los dos del ariete cántabro, que ha firmado como zaragocista hasta 2026 tras salir del conjunto alicantino con la carta de libertad después de no renovar.

Soberón llega avalado por sus 23 dianas entre la temporada 22-23, en Primera RFEF, y la pasada en Segunda, donde marcó nueve tantos y dio cuatro asistencias en su salto al fútbol profesional. “Yo creo que el Zaragoza obviamente acierta. Si está al nivel de confianza que ha tenido en Elda y le respetan las lesiones es un buen delantero para la categoría”, sentencia Mateu.

Lo conoce más Carlos Hernández, puesto que ha coincidido en estas dos temporadas del jugador en el Eldense, en las categorías de bronce y de plata. "Es un delantero dinámico, no tiene gran altura pero es fuerte y con movilidad y sobre todo tiene mucho gol. Va bien al espacio, juega bien al pie y su virtud es el remate. Tiene mucha intención y maldad a la hora de finalizar, eso es clave y le hará seguir haciendo muchos goles”, dice el central jiennense, que ha acabado contrato en Elda y que busca nuevo destino a sus 33 años. “Le conozco de las dos temporadas y no me sorprende el nivel que ha dado. Predecir el futuro y saber si va a superar en el Zaragoza la decena de goles es difícil, pero sobre el papel es un muy buen fichaje”.

“Va a un buen club y a una gran ciudad y espero que le salgan bien las cosas”, añade Hernández, que solo pone el interrogante en lo que implica el Zaragoza en esta Segunda tras 11 años sin poder subir y en la duodécima campaña seguida siendo de plata: “Hay que verlo en La Romareda, con 20.000 personas todos los partidos, a ver cómo gestiona esa presión, que la lleve bien es importante. Ese cambio que va a vivir es muy grande y espero que lo afronte de la mejor manera, pero eso lo sabremos con el tiempo”.

En ese aspecto incide también Marc Mateu, para el que “tendrá que saber llevar la presión de Zaragoza, darle la vuelta y convertirla en una exigencia positiva. Seguro que vendrán momentos de más dudas, pero si logra revertirlos va a dar muy buen nivel seguro”, asevera el extremo valenciano, que llegó al Eldense el verano pasado y que ha tenido muy buena conexión con Soberón. El gol de cabeza del ariete tras córner de Mateu ante el Zaragoza en el Nuevo Pepico Amat es buen ejemplo.

La profecía de Estévez

“Me lo dijo el míster (Fernando Estévez) al venir yo al Eldense, a la semana se lesionó y lo había visto entrenar muy poco. Le pregunté y me aseguró que ’este ya verás que te va a sorprender’ y no se equivocó. Me sorprendió bastante para bien”, relata Marc Mateu, que no incide en las cualidades futbolísticas, porque “lo que se ve en los vídeos y en los partidos ya lo saben los aficionados, pero lo que no se ve ahí es que es muy autocrítico y autoexigente consigo mismo, es lo que más destacaría. Por supuesto que tiene un buen remate con las dos piernas, le pega mejor con la derecha, pero no es cojo con la zurda, va bien de cabeza, se asocia en ataque…”.

Además, llega al conjunto aragonés con un contrato por dos temporadas y en una muy buena época, con 27 años tras dar el salto al fútbol profesional en la pasada campaña. “Si me queda a mí todavía con 33 no le va a quedar a él fútbol… Está en una edad ideal, cuando acabó la temporada no contaba con que siguiera en Elda, muy mal se le tenían que dar las cosas para no irse a otro equipo, me alegro mucho por él”, cierra el extremo, que insiste en el carácter del nuevo jugador zaragocista: “Es discreto y pasa desapercibido, es tranquilo, normal, lo que hoy en día no es fácil. La palabra para definirlo sería un profesional”.