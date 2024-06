Sabin Merino y Bermejo, los retornos más problemáticos

Seis jugadores regresan al Real Zaragoza tras su cesión, Sabin Merino (Racing de Ferrol), Sergio Bermejo (Elche), Marcos Luna (Real Unión), Marcos Baselga (Sabadell), Guillem Naranjo (Sabadell y Teruel) y Luis Carbonell (Tudelano y Ejea), todos citados el 8 de julio también si no hay una solución anterior para resolver sus contratos, con un año pendiente la mayoría, hasta 2025, menos los de Carbonell y Luna, rubricados hasta 2026. De ellos, donde las salidas en este verano son también lo previsto, salvo giro que no se espera, los casos más difíciles son los de Sabin Merino y Bermejo, por el mayor volumen salarial que representan. Al ariete, fichado en enero de 2022, se le ha convocado el día 8 sin más noticias por ahora, aunque asume que debe salir, mientras que Bermejo tiene la misma comunicación, pero en su caso se le ha asegurado que se iría viendo su futuro con el devenir de la pretemporada.

Sabin Merino, apuesta de Miguel Torrecilla llegada en enero de 2022 tras desvincularse del Leganés y que no anotó una diana en el tramo final de esa temporada en el Zaragoza, viene de marcar seis (más que ninguno de los arietes que se quedaron en el club aragonés este curso, por cierto) en el Racing de Ferrol, que asumía la mitad de su salario, que estaría en torno a los 600.000 euros, en la cesión del curso pasado. En la campaña anterior, la 22-23, se aprovecharon las sinergias del grupo y la ayuda del Atlético para que jugara en el San Luis mexicano. Ahora, la cesión ya no es una vía, con un año más de contrato.

Así, con su elevado salario y con sus 32 años, si encuentra acomodo en Segunda va a ser casi imposible que un club asuma su ficha, por lo que el objetivo es que la parte a pagar en su despedida definitiva sea la menor posible, descartando si se puede una salida con rescisión que obligaría a abonarle el contrato. En su temporada en A Malata ha jugado en 36 partidos de Liga y 3 de Copa, con solo 9 veces titular en el torneo doméstico y 6 goles, cinco de ellos ligueros, pero tres en un mismo choque, frente al Albacete.

Bermejo conduce el balón en el duelo ante el Mirandés con el Elche. / ELCHE CF

Cordero intentó evitar en el mercado de invierno la salida de Bermejo, sin espacio con Julio Velázquez y con el deseo de marcharse por parte del mediapunta madrileño, pero al final fue la única vía para que Guti pudiera arribar desde el Elche. Regresa tras jugar solo 12 partidos en el club ilicitano desde febrero, cinco de titular, y ha firmado entre La Romareda y el Martínez Valero su curso de peor rendimiento desde que llegó al Zaragoza (en la 22-23 marcó 5 goles y dio 4 asistencias, por ejemplo).

Bermejo, renovado en 2022, está en un rango salarial más bajo que Sabin Merino, pero en todo caso en el tramo medio de la plantilla, por lo que es probable que su salida también suponga algún desembolso y posibilidades en Segunda se le van a abrir, aunque ahora su agencia de representación asegura no tener ninguna en firme. Víctor, de no haberse marchado, seguro que le habría dado más sitio que el que tenía con Velázquez, pero en principio no se cuenta con él para la próxima temporada y su salida será definitiva este verano.

Luna, la cesión más fructífera

La cesión más fructífera ha sido la de Marcos Luna, que desde enero jugó 18 partidos en el Real Unión, 17 de inicio, con 1.482 minutos y 5 asistencias en Primera RFEF. En el Real Unión tendría seguro otra vez sitio, pero la idea es una cesión en la categoría de plata teniendo en cuenta que el Zaragoza tiene que fichar dos laterales derechos y parece seguro que en las primeras semanas de verano el canterano estará a las órdenes de Víctor mientras se configura la plantilla.

Los delanteros Baselga y Guillem Naranjo no han vivido una buena temporada en sus cesiones a Primera RFEF tras renovar el verano pasado por dos temporadas y restarles en ambos casos un año. Baselga anotó 5 dianas en el descenso del Sabadell y Guillem Naranjo pasó de puntillas por la Nova Creu Alta y dio un nivel algo mejor en el Teruel, con dos tantos. Son contratos bajos y sus rescisiones no deben suponer un gran problema.

A Carbonell se le firmaron cinco años en 2021 con la anterior propiedad cuando pidió irse a la cantera del Real Madrid, al Castilla, donde ni llegó a jugar, y le quedan aún dos, tras una temporada donde en el Tudelano en Segunda RFEF tuvo una presencia irregular y en la SD Ejea, en Tercera y estando a las órdenes de Iván Martínez, que lo hizo debutar en el Zaragoza en la 20-21, ofreció mejor versión. En su caso, la desvinculación aparece también como la solución, aunque será de coste mayor que con Naranjo y Baselga.