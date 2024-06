Carlos Nieto da el 'sí quiero' en la iglesia de San Antonio

El mes de junio después de acabar la temporada es tiempo de bodas de futbolisas y este sábado ha sido el turno de Carlos Nieto, el canterano del Real Zaragoza que ha contraído matrimonio con Sonia Marcos en la iglesia de San Antonio de Padua, en el paseo de Cuéllar. El futbolista, que ha vivido una temporada difícil con una grave lesión muscular que sufrió el 10 de septiembre y de la que todavía no está plenamente recuperado ya que no pudo jugar más en la pasada temporada, dio el 'sí quiero' a su pareja en una ceremonia en la que, como no podía ser de otra manera, hubo presencia zaragocista.

Fran Gámez, Nieto, Bermejo y Jair, tras la boda. / INSTAGRAM

Y es que Fran Gámez, Jair Amador y Bermejo, que en los últimos meses ha estado cedido en el Elche, han asistido a la ceremonia y posaron con el lateral tras la boda.