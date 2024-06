Sabin Merino: "¿Triunfar en el Zaragoza? La esperanza dicen que nunca se pierde"

Este domingo acaba su cesión en el Racing de Ferrol, con mucha aportación en partidos, menor en minutos y con seis goles, cinco de ellos en Liga. ¿Qué balance hace?

Bueno, un año aceptable, empecé jugando prácticamente todo hasta el partido ante el Zaragoza que, por la cláusula que había, no pude jugar, lo hizo Álvaro (Giménez) y marcó para empezar a ser más titular él. He tenido mucha participación entrando desde el banquillo, he hecho goles y creo que son buenos números.

Ninguno de los ‘nueves’ que se quedó en el Zaragoza ha hecho 6 goles, ni Azón, con 5, Enrich, dos, y Bakis, que no anotó.

Bueno el dato es ese, pero también hay que valorar que ninguno de los tres ha tenido continuidad. Azón estuvo un tiempo lesionado, aún más lo estuvo Sinan, lo que les ha podido influir bastante. Y la exigencia que hay ahí es alta y entiendo que la temporada no ha sido fácil para nadie en el Zaragoza.

¿Con qué ánimo retorna Sabin Merino?

Mi mentalidad siempre ha sido la misma, la de trabajar para mí, para hacer las cosas lo mejor posible y sentirme preparado para lo que venga. No tengo una idea clara de lo que va a ser mi futuro, ya veremos.

"Lo único que sé es que el 8 de julio tengo que presentarme a la pretemporada, hasta ahí. No tengo ni idea si el 1 de septiembre estaré aquí. Ya se irá viendo, como ya viví el verano pasado , donde me marché a finales de julio"

¿Qué le ha transmitido el club a ese respecto?

Lo único que sé es que el 8 de julio tengo que presentarme a la pretemporada, hasta ahí y nada más.

Se lo pregunto de otro modo, ¿el 1 de septiembre Sabin Merino estará en el Zaragoza?

Pues no tengo ni idea, no podría dar una respuesta clara respecto a eso.

Se trata, pues en su caso, de a partir del 8 de julio ver lo que puede pasar.

Es eso, no hay otra. Mi idea es presentarme a la pretemporada y se irá viendo, como ya viví el verano pasado, donde me marché a finales de julio.

Lleva dos cesiones seguidas, en el San Luis de México y en el Racing de Ferrol, por lo que en el Zaragoza tras fichar a finales de enero de 2022 solo ha estado cinco meses de competición. No hace falta decir que no esperaba que las cosas le fueran así cuando aceptó venir.

Evidentemente que no, que yo me esperaba otras cosas al fichar por el Zaragoza. Desde mi llegada mis intenciones eran otras, pero las cosas no se dieron como quise esa mitad de temporada. En los resultados el equipo sí tuvo una pequeña mejora desde mi llegada, pero en lo individual no tuve los números que quería, entiendo cómo es el fútbol y siempre he intentado buscar tanto la mejor opción para mí como ser la menor molestia posible para el club y ese ha sido el objetivo. Así funciona esto y no le doy vueltas a lo que pudo ser y no fue.

Ser la menor molestia posible. ¿Ese es el lema?

Sí, pero tengo que mirar lo que sea más positivo para mí, eso también hay que tenerlo en cuenta para ver todo.

"Cuando vas a un club grande como el Zaragoza entiendes el nivel de exigencia y en parte asumo y puedo comprender lo que me ha pasado. En los números se me pedía otra cosa y no lo pude dar"

¿Se ha sentido señalado o cabeza de turco en el Zaragoza? Al final ha jugado 5 meses y 16 partidos y, por encima de las condiciones salariales que pudiera pactar a su llegada, no ha tenido demasiadas opciones de jugar…

Cuando vas a un club grande como el Zaragoza entiendes el nivel de exigencia y en parte asumo y puedo comprender lo que me ha pasado. En los números se me pedía otra cosa y no lo pude dar, se buscó un cambio después, esas dos cesiones, y yo entiendo todo lo vivido.

La diferencia es que esta temporada y con solo un año más de contrato la cesión ya no es una salida…

Esa ya no es una pregunta para mí.

¿Le gustaría quedarse?

Sí, bueno… Me gustaría hacer lo que mejor venga para todos, si el club me necesita me quedaré encantado y si no pues habrá que buscar una salida.

¿Mantiene esperanzas de triunfar en el Zaragoza?

No lo sé, dicen que la esperanza nunca se pierde, por más que no estén fáciles las cosas.

¿Qué le ha parecido desde la distancia la temporada del Zaragoza? Ha sido una montaña rusa, un inicio fulgurante e ilusionante y después una sucesión de problemas…

La dinámica de los últimos años ya nos enseña que han sido temporadas un poco complicadas en los resultados, aunque es verdad que esta vez el comienzo fue más ilusionante que otras veces, lo que hace que sea más difícil asumir lo vivido después, porque las expectativas se pusieron muy altas. En un club con tanta exigencia si la inercia es negativa es más difícil salir y el año ha sido muy complicado.

"No hablé con Víctor, ni tengo tampoco el placer de conocerle. Es un entrenador con un carisma indiscutible, que ha dado mucho al Zaragoza y es importante que esa capacidad que él tiene y todo lo que vive el equipo vayan juntos de la mano"

El club apostó por Víctor en marzo y va a ser el entrenador en esta temporada ¿Ha hablado ya con él?

No, nada. No tengo tampoco el placer de conocerle. Es un entrenador con un carisma indiscutible, que ha dado mucho al Zaragoza y es importante que esa capacidad que él tiene y todo lo que vive el equipo vayan juntos de la mano para que las cosas salgan lo más rodadas posibles.

Están Bakis, Azón y Enrich con contrato, regresan usted, Carbonell, Baselga y Guillem Naranjo, el club ficha a Soberón. Por delanteros no es… Al menos en número.

Bueno, el club busca lo mejor para la temporada y han tenido una oportunidad de mercado como Soberón y es normal que la aprovechen. Es un buen delantero y ha hecho un gran año, pero se le tiene que ver en el Zaragoza, con esa exigencia, ahí no es tan sencillo todo.

"Me he hecho la pregunta algunas veces porque es algo difícil de entender lo que pasa ahora con los delanteros en el Zaragoza. Bakis venía de un año buenísimo en el Andorra y me sorprendieron para bien las condiciones que tiene y no ha marcado un gol. Es algo inexplicable"

Desde Luis Suárez en la 19-20 y salvo Giuliano, que es otro perfil de punta, todos los delanteros que han llegado han fracasado ¿Qué le dice eso?

No sabría encontrar la explicación y me he hecho la pregunta algunas veces porque es algo difícil de entender lo que pasa ahora con los delanteros en el Zaragoza. Jugadores como Bakis, que venía de un año buenísimo en el Andorra, de 12 goles, y que yo en el tiempo que coincidí con él en la pretemporada vi claro que es un grandísimo delantero, ya que me sorprendieron para bien las condiciones que tiene, y no ha marcado un gol. Es algo inexplicable.

No puede ser solo el peso de la camiseta, porque muchos de esos delanteros que han venido estos años tenía una trayectoria en equipos importantes.

Claro, por supuesto que eso por sí solo no lo explica. Es algo que me gustaría poder contestar, pero no sé qué decir.