El Zaragoza asume que el Elche intentará fichar a Marc Aguado

La llegada de Eder Sarabia al banquillo del Elche supone casi de forma automática el interés de este club en Marc Aguado puesto que el centrocampista es casi un jugador fetiche para el entrenador vasco, que lo considera ideal como ancla en la medular en su ideario futbolístico, algo que ya lo vivió durante las tres temporadas, 2020-2023, que tuvo a sus órdenes al futbolista en el Andorra, cedido por el Real Zaragoza. El club aragonés asume que ese interés, ya desvelado este viernes por la web Alicante Plaza, es real y que el Elche intentará fichar al jugador y que apretará para ello. Sin embargo, la reacción es de tranquilidad porque Aguado es importante para Víctor, el deseo es que renueve el contrato que acaba en 2025, como ya se le hizo llegar la intención hace unas semanas, tal y como contó este diario, aunque de momento no haya habido oferta concreta oficial, y que siga la próxima temporada en la entidad.

Víctor tiene hasta seis jugadores que considera imprescindibles o al menos fundamentales en el proyecto: Francés, que no va a renovar cuando se le presente la oferta y que, si sigue, lo hará acabando contrato en 2025 y saliendo libre, Liso, recién prorrogado su vínculo hasta 2029, Toni Moya, Marc Aguado, Lluís López, en este caso también por su valor en la jerarquía del grupo, y Francho Serrano, quizá este último un escalón por debajo de los otros 5. Marc Aguado tiene 8 millones de cláusula y la sartén está por el mango del Zaragoza, que esperará acontecimientos en un largo verano y con muchos frentes abiertos en entradas y salidas.

Eder Sarabia tuvo a Aguado entre sus indiscutibles en el Andorra, donde estuvo tres temporadas cedido y, hace un año, con el Zaragoza habiendo decidido su regreso, el club del Principado hasta hizo una oferta que, con incentivos, superaba el millón de euros por el jugador. Sin embargo, la entidad zaragocista no contempló esa salida y, cuando el centrocampista se marchó del equipo andorrano, Sarabia aseguró que en él había "un futuro pivote para la selección".

El retorno de Badía

El Zaragoza desea el retorno de Edgar Badía tras su cesión desde enero y el Elche no está dispuesto a que salga sin una compensación económica, si bien todo apunta a que esa operación de retorno del meta, al que le resta un año en el conjunto franjiverde, solo saldrá a coste cero, teniendo en cuenta que en ese caso no se puede plantear una negociación conjunta como la de Guti y Bermejo en enero puesto que Badía no cuenta en el Elche, al tener hasta 4 porteros, y Marc Aguado sí es importante en el Zaragoza.