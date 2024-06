Ocho 'nueves' para Víctor Fernández

Desde la marcha de Luis Suárez al final 19-20 y sin jugar unos playoffs donde el Real Zaragoza cayó ante el Elche no ha tenido el club un goleador serial, una referencia que ronde y hasta supere los 20 goles, lo que se ha convertido en cuatro temporadas consecutivas con una pólvora muy escasa, con un equipo que ha estado en cifras anotadoras impropias de un candidato al ascenso (42 tantos en el último curso) y que por eso no lo ha sido en ningún momento. Sin embargo, en estos momentos, en este 1 de julio que implica la apertura del mercado de verano tras acabar ayer oficialmente el curso 23-24 el Zaragoza se encuentra con hasta ocho ‘nueves’ en nómina. Y eso entre los 28 jugadores que tiene la plantilla, contando ahí a los fichados, pero no anunciados, Gori Gracia y Tasende.

El Zaragoza hizo oficial en junio el fichaje de Mario Soberón, delantero que ha irrumpido con fuerza en su estreno en el fútbol profesional con 9 tantos y 4 asistencias en su primer año en la categoría de plata, en el Eldense. Es una apuesta importante y el Zaragoza aún busca una referencia más y hasta 2 en función de lo que suceda con Iván Azón, autor de 5 dianas, el punta más prolífico del Zaragoza el curso pasado, en este verano, ya que Víctor no lo considera imprescindible y que puede salir traspasado.

Soberón celebra un gol con el Eldense. / LALIGA

El técnico, además, ya le ha señalado a través de las palabras de Juan Carlos Cordero, director deportivo, la puerta de salida a Sinan Bakis, la gran apuesta el verano pasado y que no ha logrado anotar una diana tras un año marcado por una lesión de rodilla que le tuvo de baja tres meses, y a Sergi Enrich, que ha tenido pocas oportunidades de inicio y que anotó dos dianas decisivas en el tramo final del campeonato, ante el Racing de Ferrol (el gol de la permanencia, sin duda) y en Santander. Los dos deben buscar un destino, cedido quizás para Bakis y con vías que se pueden abrir, aunque no exploradas aún por sus agentes, en Turquía o Alemania, mientras que con Sergi Enrich la resolución de su año de contrato apunta a ser el único camino.

Regresa Sabin Merino de su cesión en el Racing de Ferrol, donde ha anotado 6 tantos en partidos oficiales y tiene un año pendiente en el Zaragoza, con un salario elevado y con la salida como la única vía posible, con una despedida definitiva tras dos préstamos consecutivos y después de llegar en enero de 2022, con solo 16 partidos como zaragocista y ningún gol.

También la salida es la única vía con Guillem Naranjo y Marcos Baselga, dos arietes que han pasado por la cantera, por el filial en ambos casos, aunque Baselga entró mucho antes, y que renovaron por dos años el verano pasado para salir con rumbo al Sabadell, cesión que en el caso de Naranjo se rompió en enero para acabar en el Teruel. Retornan con una temporada pendiente de vínculo, con salarios que no son elevados y la rescisión aparece como posibilidad más que latente a la que habrá que dar forma, aunque el día 8 de julio están convocados para presentarse a los entrenamientos.

Luis Carbonell, en un entrenamiento del verano pasado. / ÁNGEL DE CASTRO

Y esta Luis Carbonell, cedido en el Tudelano al principio del curso pasado y después en el Ejea, en Tercera RFEF, préstamos que se añaden a los vividos en la cantera del Madrid (21-22) y en el Teruel (22-23). Cuando se marchó a la Fábrica, donde pasó de puntillas, firmó un vínculo hasta 2026 y aún le restan dos años, por lo que su salida en forma de rescisión será más costosa que las de Naranjo o Baselga a no ser que se opte por otra cesión pagando la inmensa mayoría de su ficha.