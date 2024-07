La cesión de Luis Carbonell en el Ejea es hasta 2025

Luis Carbonell jugará la próxima temporada en el Ejea, ahora en Segunda RFEF tras haber ascendido como campeón de Tercera. El punta aragonés tiene contrato con el Real Zaragoza hasta 2026 pero cuando en el pasado mercado invernal se acordó su cesión al equipo de las Cinco Villas se hizo por año y medio, es decir, hasta 2025, para que el futbolista tuviera continuidad a las órdenes de uno de los técnicos que mejor le conoce, puesto que ya le había dirigido en la Ciudad Deportiva.

De esta forma, Carbonell no está citado el próximo lunes, 8 de julio, para comenzar la pretemporada del Real Zaragoza a las órdenes de Víctor Fernández y es así una salida menos que debe acometer el club. La entidad trabaja en esa línea pero son varios los futbolistas con contrato en vigor que no entran en los planes del técnico para el próximo curso. La entidad cuenta con 18 futbolistas con contrato en vigor hasta junio de 2025 y la mitad deberían salir, con la fórmula de la cesión descartada.

En esa lista ya no estará Luis Carbonell. El futbolista, de 21 años, firmó contrato con el Real Zaragoza en 2022 antes de irse cedido al Real Madrid, donde no jugó en el Castilla y poco en el Juvenil blanco y hace dos temporadas estuvo en el Teruel, en Segunda RFEF, para lograr el ascenso con ese club y regresar al blanquillo, donde no tuvo sitio con Escribá. Así se optó por buscarle acomodo en el Tudelano, donde jugó en 14 partidos, con dos goles, hasta que a finales de enero se rompió esa cesión y se acordó otra con el Ejea.