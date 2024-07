Los 25 jugadores en plantilla ahora están citados el lunes

Los 25 futbolistas del Real Zaragoza con contrato en vigor se encuentran estos días ultimando sus vacaciones a sabiendas de que el lunes se deben presentar el próximo lunes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para la vuelta al trabajo. El club aragonés no va a hacer ningún tipo de excepción y todos los jugadores, aunque en algunos casos su futuro esté lejos de la capital aragonesa, se tendrán que poner a las órdenes de Víctor Fernández cuando comience la próxima semana. Otra cosa es que en estos cuatro días haya alguna novedad, que no se esperan, aunque puede haberlas. Si las hubiera, lógicamente no se incorporarían.

El mercado del conjunto zaragocista está siendo más lento de lo que a Juan Carlos Cordero le gustaría, en especial en el apartado de salidas. Siendo necesarias una quincena, aproximadamente, de bajas, la que parecía más clara era la de Maikel Mesa rumbo Tenerife. Ya hace un mes que el pichichi de la pasada campaña comunicó al club su deseo de volver a su tierra y, siempre que se llegara a un acuerdo económico con el equipo isleño, el Zaragoza no iba a tratar de retener al futbolista.

Pero las semanas han ido pasando y lo que parecía improbable, que Mesa tuviera que regresar a la capital aragonesa, es ahora la opción que cuenta con más opciones. Principalmente, porque desde las oficinas del club aragonés siguen esperando la oferta formal del Tenerife, que de momento no ha llegado, aunque sí ha habido diálogos entre los clubs. No obstante, las dos partes siguen convencidas de la viabilidad de la operación y desde el Zaragoza confían en que los canarios muevan ficha pronto y así evitar la situación de que un jugador con el carácter de Maikel Mesa se reincorpore a disgusto a los entrenamientos sabiendo que su destino final está lejos de Zaragoza.

Poussin y Naranjo

Otra de las salidas en la que está trabajando la dirección deportiva es la del guardameta Gaëtan Poussin. La vía más probable para la salida del francés sería en forma de cesión, ya que todavía le restan dos años de contrato. A pesar de que hasta hace muy pocos días el entorno de Poussin aseguraba que no había ningún tipo de novedad, lo cierto es que el galo sabe de sobra que no tiene sitio en la plantilla del próximo curso y el regreso a su país se asoma como la opción más factible, en forma de cesión, ya que le quedan dos años. Eso sí, todo indica que también estará en lunes en la Ciudad Deportiva

Diferente es el caso de Guillem Naranjo, que renovó el pasado curso antes de irse cedido por dos años y actualmente solo le queda uno de ellos. Por ello, el club aragonés sí que se plantea la rescisión del contrato del jugador, que ha estado cedido en el Sabadell primero hasta enero y en el Teruel después, para lograr así su desvinculación y empezar así a aligerar la pesada mochila con la que va a volver el Real Zaragoza a los entrenamientos.