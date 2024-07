El Real Zaragoza plantea una cesión con Álex Forés

Las esperanzas del Real Zaragoza en fichar a Álex Forés pasan por una cesión, en principio con opción de compra obligatoria en caso de ascenso y recompra posterior, porque el Villarreal no se desprendería en ningún caso del delantero, que ve con buenos ojos la opción de La Romareda entre las numerosas que tiene de Segunda, alguna de clubs recién descendidos, y hasta alguna posibilidad en Primera (Getafe, Osasuna o Las Palmas), si bien esas serían solo en forma de traspaso y con condiciones diferentes en la operación a las de los equipos de la categoría de plata. Sin la fisura de tibia que tuvo a mediados de mayo, su destino apuntaba más a la élite, pero ahora su lugar estaría más en Segunda y el Zaragoza ya se ha posicionado con sus agentes además de que Víctor ha hablado con el punta, al que conoce de la cantera del Real Madrid, porque lo llevó allí en cadetes en 2016 y desde el Levante.

Aunque la decisión ni mucho menos está tomada, la opción del Zaragoza es bien vista por Forés, y así lo dice su entorno, porque es un gran club, histórico, con una masa social importante y un proyecto ambicioso pensando en subir teniendo en cuenta también supondría un paso adelante en la presión para un jugador que ha sido la sensación en este curso, con 16 goles, ninguno de penalti y que podría demostrar en un escaparate mucho mayor su progresión. Con todo, es un punta codiciado, por el que han preguntado una docena de clubs de la categoría de plata, algunos más poderosos que el Real Zaragoza, y que también tiene posibilidades en Holanda y Bélgica.

Jorge Pascual, a un paso del Eibar

El Villarreal, donde tiene dos años de contrato, no va a tener prisa con el caso de Forés y es posible que este mes de julio no se tome ninguna decisión. Quiere el club castellonense, donde tiene dos años más de contrato, que el equipo al que vaya suponga un paso a todos los niveles con respecto al filial y, sobre todo, no va a perder control sobre el ariete. Si es un traspaso se guardará parte del pase, el 50% en teoría, y habrá una opción de recompra. Si no, será una cesión, la vía que desea el Zaragoza y la que apunta a darse también con Jorge Pascual, objetivo también del club aragonés y que está muy cerca de irse al Eibar.

El futbolista ya lleva todo el mes de vacaciones recuperándose de la fisura de tibia que sufrió ante el Amorebieta y se estima que a principios de agosto pueda empezar a entrenar con el grupo, por lo que es para esa fecha donde se podría empezar a vislumbrar su futuro. La reaparición del ariete, tras una baja que apunta a entre tres y cuatro meses, está cifrada a finales de agosto o principios de septiembre, por lo que no se perdería más de 3 o 4 jornadas en el peor de los casos.

Tras despuntar en la cantera del Levante, con 92 goles en tres temporadas entre infantiles y cadetes, Forés llegó en 2016 de la mano de Víctor a la cantera madridista, donde estuvo en el Cadete A y en el Juvenil C. El técnico zaragocista se marchó del Madrid en 2017 y el punta valenciano aún siguió un año más para regresar al Villarreal, primero en La Roda y después en el filial, sin debutar en el primer equipo y con un gran último año, con esos 16 goles que no evitaron el descenso. Nacido en Real de Montroy (Valencia) y de 23 años, es un ariete de mucha potencia en carrera y muy versátil, con buen juego aéreo y sobre todo gran remate con la diestra.