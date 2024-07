El Real Zaragoza pone todos sus esfuerzos en Joao Basso

El Real Zaragoza sigue avanzando en el fichaje de Joao Basso, en forma de cesión, desde el Santos, pero de momento a ese préstamo aún le quedan etapas y no se prevé un desenlace de forma inminente. Es el defensa elegido para reforzar el eje, teniendo en cuenta que aún deberá llegar alguno más, tras irse Mouriño y con Jair en la rampa de salida, y que todo está pendiente del traspaso de Francés, al que no se le ha hecho aún la oferta para renovar y que tiene propuestas de Primera, en firme del Alavés y algunos equipos interesados más, pero que no es descartable que siga y que acabe contrato en 2025, saliendo entonces a coste cero.

Joao Basso, de 27 años, es un jugador de absoluto consenso en el club, entre Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández y es la opción que más gusta, teniendo en cuenta que es un jugador codiciado, puesto que el Estoril quiere una nueva cesión y también está el Eibar y otros clubs portugueses, además de alguno brasileño. El futbolista, que ya se ejercita con el Santos en Brasil tras acabar su cesión en Portugal, no tiene tomada una decisión y a este diario sí reconoció el interés del Zaragoza, lo mismo que confirmó su entorno.

Basso, nacido en Curitiba pero con pasaporte italiano, es un central potente en el juego aéreo, su gran especialidad y en la que suele marcar goles. De 1,87 de altura, el central también dispone de buen pie, cualidad clave para el inicio del juego en los equipos de Víctor Fernández. En principio, el interés del Zaragoza pasaría por una cesión, ya que Joao Basso, con una ficha de 480.000 euros netos, tiene todavía dos años más de contrato con el Santos. El Eibar y varios equipos brasileños y lusos también estarían interesados en un jugador que fue designado el segundo mejor defensa de la Primera División portuguesa el pasado mes de abril, solo superado por Gonçalo Inácio, central internacional del Sporting de Lisboa.

El brasileño llegó el año pasado al Santos previo pago de 2,5 millones de euros al Arouca portugués, con el que fue pieza clave en la clasificación para la Conference League. Es un especialista en el juego aéreo, disciplina en la que suele marcar goles de cabeza incorporándose al ataque a balón parado, pero también destaca en el lanzamiento de penaltis, algo poco usual en un central. De hecho, de los 14 tantos que ha marcado entre las cuatro últimas temporadas, nueve han llegado a través de la transformación de penas máximas (todas ellas como jugador del Arouca). Por su parte, ha marcado algún gol de cabeza en cada una de las temporadas desde que es jugador profesional.