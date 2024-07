Tejero cierra su fichaje por el Espanyol y no regresará al Zaragoza

Como pasó con Roberto López, con el fuerte interés zaragocista en el mediapunta que se diluyó en cuanto apareció la opción del Leganés, que tiene cerrado su fichaje por 4 años a falta de un acuerdo con la Real Sociedad que acabará por llegar, otro de los sueños del Real Zaragoza, este más difícil si cabe, porque los pretendientes de Primera podían ser más, tampoco se hará realidad, ya que Álvaro Tejero se ha comprometido con el Espanyol y llegará al club catalán para jugar en la élite. En el conjunto blanquiazul tiene el aval de Fran Garagarza, que lo fichó para el Eibar. En todo caso, el anuncio del fichaje de Tejero aún puede tardar, lo mismo que sucede con Aketxe porque el Espanyol está a la espera de traspasar al meta Joan García para dar luz verde desde la propiedad a las nuevas incorporaciones en su regreso a Primera.

Las opciones del Zaragoza pasaban por que no se consolidaran las opciones de élite de Tejero, que en todo caso iba a implicar un desembolso importante económicamente en la ficha. No lo hizo la del Leganés, pero aún seguían en la carrera el Alavés, el Valladolid y el Espanyol, que es el que ha cerrado su incorporación como aseguran a este diario fuentes cercanas al lateral madrileño, que estaba en la cantera blanca, en el Castilla, cuando Víctor Fernández era el máximo responsable en la Fábrica, entre 2015 y 2017. Tejero ya estuvo cedido en el Zaragoza, con 22 partidos de Liga (23 oficiales) y dos goles en la 20-21, pero en las tres últimas campañas en la categoría de plata ha dado un salto cualitativo en el Eibar y en este curso pasado fue el mejor lateral de la categoría.

Calero y Buñuel

El Zaragoza, una vez perdido de forma definitiva a Tejero, tiene en perspectiva otras opciones. Al club, a Cordero y a Víctor, le gusta mucho Iván Calero, del Cartagena, y así lo admite el entorno del jugador, pero tiene un año más de contrato y el Efesé no está por la labor de dejarlo salir si no hay un traspaso de por medio. Formado en la cantera del Atlético de Madrid y de 29 años, llegó al club cartagenero en 2022 y esta temporada, sobre todo con su padre, Julián Calero, ha explotado y se ha convertido en una pieza codiciada en Segunda y hasta en Primera. El técnico, de hecho, se lo quiere llevar al Levante, su nuevo equipo, pero la operación en la categoría de plata no es sencilla porque no saldrá en ningún caso con la carta de libertad.

Mientras, el Zaragoza se ha puesto en contacto con Aitor Buñuel, que ha terminado su contrato en el Tenerife y es una opción muy a tiro a la que todavía no le ha dado forma con una oferta concreta para un jugador al que Cordero llevó al club isleño, por lo que todo apunta a que su destino va a estar en otro club de Segunda. De hecho, la vía más probable para el navarro es el Racing de Ferrol, que ya le ha hecho una oferta concreta.

El Zaragoza, tras la salida al no renovar de Fran Gámez, con Borge lesionado y Marcos Luna de regreso de la cesión al Real Unión y con probable billete de vuelta, si es posible a un club de Segunda, necesita fichar a dos laterales derechos, pero uno de ellos no será en ningún caso Tejero.