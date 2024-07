El Tenerife y el Real Zaragoza ya negocian por Maikel Mesa

El Tenerife ya ha hecho al Real Zaragoza la primera oferta económica por Maikel Mesa, alejada por el momento de las pretensiones zaragocistas, por lo que la negociación aún está muy distante de un posible acuerdo, aunque ambas partes están condenadas a entenderse y a limar las diferencias por el deseo del jugador de llegar al club isleño, que ya hizo llegar a través de sus agentes y de él mismo y porque Víctor tampoco considera al mediapunta imprescindible en el proyecto del próximo curso. El Zaragoza ha establecido un precio de medio millón de euros (la cláusula es tres) y el Tenerife no llega ni de lejos a esa cifra, pese al esfuerzo que también está haciendo Maikel Mesa, que pondría de su parte en lo económico y que ya tiene todo pactado con el conjunto chicharrero, donde firmaría por dos años más uno opcional o tres temporadas.

La negociación va a seguir en los próximos días (en 300.000 euros más objetivos podría haber un punto de acuerdo, al que aún no se llega) teniendo en cuenta que a Maikel Mesa, que renovó en este curso por partidos por una temporada más, hasta 2026 en el Zaragoza, ha sido el máximo anotador del equipo, con 11 goles y el club aragonés en ningún caso le va a dar la carta de libertad. El Tenerife ha decidido apurar hasta los últimos días antes de volver al trabajo, algo que hace como el Zaragoza el lunes, y la intención es que todo se cierre antes de ese día para que Mesa no se llegue a presentar a la pretemporada, pero ahora mismo no se puede descartar en absoluto que el mediapunta canario, nacido en San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), tenga que volver los primeros días al tajo a las órdenes de Víctor. De hecho, es la posibilidad más latente salvo que este fin de semana se termine de sustanciar el acuerdo.

Maikel Mesa, que pudo regresar hace un año al Tenerife, equipo del que salió en cadetes y donde no ha jugado como profesional, se decidió entonces por la oferta zaragocista, pero ahora su deseo es jugar a sus 33 años en el equipo de su isla. Y todo apunta a que lo va a poder hacer en breve.