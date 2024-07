Fernando López: "El futuro es esperanzador"

Una extensa charla entre Alberto Zapater y Fernando López, de casi media hora de duración, en los medios oficiales del club ha sido la cuanto menos peculiar forma de presentar al nuevo director general de Real Zaragoza por parte de la entidad después de que este llegara al puesto hace justo un mes, ya que fue anunciado a primeros de junio, nada más acabar la temporada y marcharse su predecesor, Raúl Sanllehí. El nuevo ejecutivo tuvo una charla solo con los medios de comunicación para presentarse y sin declaraciones públicas, pero este diálogo de casi media hora entre el futbolista del Atlético Ottawa, donde López era el CEO y la persona que fichó al ejeano tras su salida del club aragonés el verano pasado, es la primera vez que el nuevo ejecutivo se expresa ante la afición.

Lo hace con un mensaje en el que como era obvio no entra en profundidades, puesto que la mayor parte de la charla entre jugador y director general versa sobre las experiencias comunes de ambos y la llegada a Zaragoza, de la que Zapa fue uno de los primeros en saber. “Se está trabajando muy duro en la parte deportiva con el tándem de Víctor (Fernández) y Juan Carlos (Cordero), que han hecho piña y están avanzando en la dirección adecuada, tengo confianza en los dos y en lo que se está haciendo para cumplir ese objetivo y el tiempo lo dirá”, asegura el ejecutivo cuando Zapater le pregunta sobre la necesidad de noticias por parte de la afición.

“Ha sido una temporada muy complicada, con altibajos, que se empezó muy bien y en la parte deportiva fue decepcionante y entiendo a los aficionados porque el club marcó unos objetivos y no se han cumplido. Debemos hacernos todos responsables y saber que tenemos que mejorar si queremos devolver el club a Primera, que es donde debe estar. Esa es una de las razones de mi llegada, el objetivo es claro, devolver al club a la élite y cuanto antes” sentencia, para poner en valor después otros apuntes de lo hecho por la nueva propiedad, en la que está muy presente el Atlético de Madrid, club en el que ha estado López desde 2016 para en 2020 asumir la máxima responsabilidad del Ottawa, una de las franquicias colchoneras.

“En los otros ámbitos hay que valorar la temporada en su totalidad, con el récord de socios, casi 29.000, el crecimiento a nivel de negocio, la reducción de la deuda a mínimos históricos, se aprobó la nueva Romareda, un nuevo estadio que va a suponer que la ciudad tenga una instalación única. Hay que poner todo en perspectiva y el futuro es esperanzador”, incide, para justificar después su decisión, y la del Zaragoza, de no hacer una comparecencia. “No ha sido porque no haya querido, todo ha sucedido tan rápido, que no he tenido tiempo ni físico ni material para hacerlo, viajando un montón. Pido disculpas porque tenía que haberlo hecho, pero no hubo un momento. Además, el dar una rueda de prensa nada más llegar, cuando tengo conocimiento del Zaragoza, pero no como la tengo a día de hoy, que ya puedo hablar de muchas cosas. No hay nada que ocultar ni que esconder. No hay otros motivos, Soy una persona honesta y sincera”, aclara.

El grupo de confianza

López le dice a Zapater en el diálogo que ha sido “uno de los precursores de que haya venido”, además de confesar ambos lo mucho que han hablado en el año que han compartido en Canadá, donde el futbolista ejeano aún sigue en su segunda temporada en Ottawa. Confiesa Zapa que vio pronto que López podía acabar en el Zaragoza y así se lo dijo a su pareja y le pregunta si va a hacer en el club el mismo grupo de reunión que tenía con el director de Fútbol en Ottawa, los tres capitanes, entre ellos él, y otros tres jugadores más para realizar cónclaves mensuales. “Tengo intención de hacerlo aquí”, le responde el nuevo director general, que asegura al centrocampista que “cuando te confié la noticia de mi llegada el ver cómo respondiste, vi esa ilusión y en tus ojos lo que es este club. Y en este tiempo que llevo aquí veo todo lo que me contaste y estoy muy ilusionado y con muchas ganas”.