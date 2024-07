Víctor, una leyenda en activo

Asegura Víctor Fernández que los registros que ha alcanzado en su ya dilatada historia como entrenador profesional, que empezó en marzo de 1991 cuando Alfonso Soláns Serrano le dio las riendas del Real Zaragoza que después se salvaría en la promoción en Murcia, no le importan demasiado. "No le doy mucha importancia a las cifras, cuando te colocan en el ranking de entrenadores, no busco récords en mi vida, nunca los he buscado. Lo único que quiero es hacer bien mi trabajo, dejar contenta a la gente y lo que más me interesa ahora es ayudar al Zaragoza”, aseguró hace solo unos meses, en medio de la batalla zaragocista por la salvación. Pero lo cierto es que el 28 de noviembre cumplirá 64 años y su trayectoria ya le sitúa desde hace tiempo entre los más grandes entrenadores del fútbol español.

Ahora mismo, es con 642 partidos el sexto entrenador que más encuentros ha dirigido en Primera y Segunda, es decir en el fútbol profesional, pero es el primero en activo, porque la que va a empezar este lunes en la pretemporada será su 22ª campaña en las dos principales categorías del fútbol nacional, alcanzando a Pepe Mel, que también está en activo, pero no ha continuado en el Almería tras bajar y de momento no incrementa su cuenta.

Sí lo hace Víctor Fernández, con 544 partidos en Primera, el cuarto tras Luis Aragonés, Irureta y Miguel Muñoz, pero con Ernesto Valverde con 519, por lo que puede quitarle en este curso ese cetro de entrenador nacional en activo con más encuentros en la élite. Si se mira el fútbol profesional su liderato es sólido. Por delante tiene a Luis Aragonés (798), Roque Olsen (792), Irureta (732), Arsenio Iglesias (728) y Carriega (674), aunque a este último ya le puede pasar en la temporada que va a empezar en el Zaragoza. Lo hará, si no hay contratiempos, en la jornada 33 del campeonato liguero de plata.

En las temporadas, las 21 que lleva Víctor Fernández en el fútbol profesional español, se dividen en 17 en la élite, entre Zaragoza (9), Tenerife, Celta, Betis y Deportivo de La Coruña, su última y efímera experiencia en la máxima categoría, en la 14-15. Mientras que en Segunda ha entrenado al Zaragoza en tres y una al Betis. La que va a empezar será la cuarta de plata como zaragocista con el objetivo, nunca escondido, de devolver al equipo de su vida al sitio donde debe estar. Será, pues, su 22ª campaña como entrenador profesional, aún lejos de las 31 de Roque Olen y las 26 de Luis Aragonés. Ahora mismo, es octavo en ese ranking de cursos en España, teniendo en cuenta que él le suma una experiencia en Portugal (Oporto) y dos años en la Jupiler League belga (KAA Gent), por lo que son 25 campañas en total como entrenador de un equipo profesional con la que empiece ante el Cádiz el 16 de agosto.

Los 1.000 partidos dirigidos

En ellas, ha dirigido 837 encuentros oficiales, por lo que ya no anda muy lejos de los 1.000, aunque tiene difícil alcanzar esa cifra, puesto que le exigiría casi cuatro temporadas más en el banquillo. En todo caso, le abriría la puerta de par en par de la historia, ya que el único entrenador español que ha dirigido ese millar en el fútbol profesional es Luis Aragonés (1.151). De esos 837, lista que irá en aumento en breve, 430 se los ha entrenado al Zaragoza, sin contar ahí lógicamente los del Deportivo Aragón, al no ser fútbol profesional, lo que le sitúa como el técnico que más encuentros suma en el club aragonés, muy por delante de Luis Costa (245). También es el que más choques ha dirigido de plata, 77 hasta el momento, por delante de JIM (66). En ambos rankings las diferencias se van a incrementar en cuanto arranque el curso.