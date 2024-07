El Burgos quiere la cesión de Marcos Luna

El gran papel de Marco Luna en los seis meses que estuvo cedido en el Real Unión de Irún, de Primera RFEF, ha despertado el interés de varios equipos de Segunda División, con el Burgos como el club que más fuerza está haciendo para conseguir la cesión del canterano zaragocista.

Incluso el Real Unión, que tenía una opción de compra, se había planteado muy seriamente el fichaje de Marcos Luna, pero los números de la operación se salían de las posibilidades económicas de la entidad vasca. Con los guipuzcoanos, el defensa aportó hasta cinco asistencias en los 18 partidos que jugó desde enero.

Por ello, la opción más viable para la salida de Marcos Luna, que tiene contrato con los aragoneses hasta 2026, es un préstamo a un equipo de Segunda. El Real Zaragoza, para que su canterano continúe con su progresión, tiene decicido que el futbolista juegue este año lejos de La Romareda, pero no dará salida al jugador hasta que el club incorpore al menos a uno de los dos laterales derechos que se espera que lleguen este verano a la capital aragonesa. Hay que recordar que el Zaragoza ya no cuenta con los servicios de Fran Gámez, al que se decidió no renovar, y Borge sigue con su recuperación tras su lesión y todavía le faltan varios meses para poder estar al 100%.

Por tanto, Marcos Luna, que este lunes se ha incorporado al trabajo como el resto de sus compañeros, tendrá que esperar para conocer el destino en el que jugará la próxima campaña, con el equipo que dirige Jon Pérez 'Bolo' como favorito. No obstante, además del Burgos, el lateral tiene propuestas de mínimo un par de clubs más de la categoría de plata del fútbol español.