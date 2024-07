El 'nuevo' Real Zaragoza echa a andar

Fin a las vacaciones de los futbolistas. El Real Zaragoza ha arrancado la pretemporada con la mirada puesta en el 16 de agosto, cuando el equipo aragonés debutará visitando al Cádiz. Hasta entonces, cinco semanas de preparación que han comenzado este lunes con los protocolarios reconocimientos médicos y pruebas físicas que servirán para comprobar el estado de los 31 jugadores que estaban citados para el primer día de curso.

Todos ellos, tanto los 24 jugadores con contrato del primer equipo más los canteranos, han acudido puntualmente al llamamiento en los que está siendo una mañana sin ningún tipo de sobresalto en la que los trabajos se están dividiendo en dos lugares: las instalaciones de la Ciudad Deportiva y la clínica Quirón de la capital aragonesa. La jornada está sirviendo también para el reencuentro de los compañeros, como ha dejado patente el Real Zaragoza a través de sus redes sociales con un vídeo en el que Alejandro Francés y Francho se saludan efusivamente.

No obstante, el grupo de jugadores con los que ha iniciado el Real Zaragoza va a ir variando durante el verano y a no mucho tardar. A Femenías y Soberón, los únicos fichajes oficializados por el club aragonés, se unirán Gori Gracia y Tasende el próximo miércoles como caras nuevas. También se espera la inclusión de Pablo Cortés una vez confirmada su renovación. Por otro lado, jugadores que tienen un pie fuera, como Maikel Mesa o Poussin, están negociando sus respectivas salidas, pero mientras no se alcance un acuerdo seguirán ejercitándose con el resto de compañeros.

Liso, sonriente en el primer día / Real Zaragoza

Mañana martes será ya cuando Víctor Fernández tome el mando y comiencen los entrenamientos sobre el césped de la Ciudad Deportiva.